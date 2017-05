Pariurile sportive: compararea datelor intre 2016 si 2017

Pariurile sportive în Italia au crescut mult în ultimii ani, cel puțin asta ne sugerează datele care au fost publicate ce se referă la anul 2016 și primul trimestru din anul 2017. Pare că va fi un an plin de schimbări și noi recorduri în ceea ce privește pariurile online și fizice. Printr-o mică disgresiune, vom descoperi motivele pentru care pariurile sportive au devenit atât de populare în țara noastră.Dacă ne bazăm pe site-urile principale care se ocupă de cote, statistici și care lucrează în domeniul agenților de pariuri, trebuie să ținem cont de unele aspecte care sunt esențiale. Rolul agentului de pariuri, pentru cei care nu știu, este lucrul în jurul căruia se învârte logica pariurilor în sine. Este vorba de o figură profesională absolut esențială, care deseori iese din domeniile academice precum cea a științei statistice. Matematica și statistica sunt obiecte de studiu care merg în paralel și care sunt foarte utile atunci când e vorba de pariuri și competiții pe care să pariem. Mai ales astăzi, datorită posibilității de a paria live chiar în timpul desfășurării unui eveniment sportiv, capacitățile cotizatorilor sunt mereu puse la încercare, zi de zi.Este suficient să va conectați la un site de pariuri sportive și să verificați numărul foarte mare de evenimente sportive care au loc în fiecare zi. Aceste evenimente cresc și mai mult la număr la sfârșitul săptămânii și, la momentul actual, datorită campionatelor de fotbal internaționale care au loc în concomitent, a cupelor precum Champions și Europa League, putem spune că suntem la punctul culminant al stagiunii.Dar nu e vorba doar de fotbal, considerând că pariurile cresc și pentru celelalte tipuri de sporturi, așa cum putem vedea după cotele de pe casa de pariuri sportive live cu 888sport.ro , unde este posibil de găsit Basket, Tenis, Formula 1 și Volei, acestea fiind sporturile pe care se pariază cel mai mult. Este o nișa a cărei cifră de afaceri crește din an în an, cu cifre tot mai mari, devenind o realitate pe arena europeană și mondială. Italia s-a demonstrat a fi o țară interesantă, în special în sectorul pariurilor online, și asta din motivul că agenții de pariuri au hotărât să investească în acest sector în țară imediat cum pariurile au fost legalizate și liberalizate.Un impact foarte mare l-au avut și evenimentele sportive mediatizate în toată lumea, precum mondialele din Braszl și Europenele în Franța din 2016. Fotbalul pare a fi unul dintre sporturile pe care se pariază cel mai mult, în 2017 situația rămânând la fel. Trebuie însă să ținem cont că toamna și iarna sunt sezoanele în care se pariază cel mai mult, pe când vara de obicei există o pasivitate în cazul în care nu sunt eveniemente precum Mondialele sau Europenele. 2016 a fost de fapt un an de tranziție, fiind diferit de anul acesta, dar pentru moment trebuie să remarcăm că a avut loc o creștere de 27% și că, de obicei, se joacă și se pariază cel mai mult online.