Prin ce se diferentiaza un Samsung Galaxy A5 de alte smartphone-uri?

Intrucat suntem martorii zilnici ai avansului pe care tehnologia il cunoaste, ei bine atunci reusim sa apreciem mult mai echilibrat schimbarile ce ne bat la usa. De asemenea, aceste aspecte se remarca si in privinta telefoanelor mobile, care in decursul anilor au reusit sa treaca de la obiectivul lor principal, de a ne ajuta sa comunicam mai usor, la indeplinirea unor functii variate care ne imbunatatesc considerabil viata. Prin urmare, este mai mult decat firesc ca fiecare persoana sa isi doreasca sa achizitioneze acel model de telefon inteligent care ii ofera cele mai multe beneficii.In ultimul timp, un model destul de popular de smartphone este reprezentat de Galaxy A5, din gama producatorului de top Samsung. Atunci cand aveti in vedere cumpararea unui astfel de dispozitiv inteligent trebuie sa fiti la curent cu avantajele sale comparativ cu alte modele de telefoane mobile fie ale aceluiasi brand, fie ale unuia diferit:1. Design-ul acestui telefon inteligent este unul dintre principalele puncte de interes pentru marea majoritate a utilizatorilor, motiv pentru care cei de la Samsung au regandit in totalitate versiunea precedenta a modelului Samsung Galaxy A5 care in trecut era deosebit de subtire. Motivul care a stat la baza diferentei de design a constat in faptul ca acest smartphone se apropie cu mult mai mult de perfectiunea ce poate fi identificata la un dispozitiv inteligent, iar de asemenea culorile sunt mult mai variate. Prin urmare, Samsung Galaxy A5 se bucura de un design rafinat, deloc alunecos si care este mult mai rezistent la acumularea murdariei.2. Display-ul smartphone-ului mentionat mai sus este in partea frontala reprezentata de un display de 5.2", Super Amoled, care nu prezinta diferente deosebite comparativ cu alte modele de telefoane inteligente din gama Samsung. Totusi, principalul element de atractie consta in luminozitatea de care beneficiaza acest dispozitiv, fiind mult mai usor de accesat si de utilizat, indiferent de conditiile de afara sau din interior. 3. Aspecte de interfata si de functionalitate a dispozitivului: in acest sens, utilizatorii trebuie sa stie ca un Samsung Galaxy A5 vine preinstalat cu o versiune de Android actuala, insa si cu Samsung TouchWiz, care se bucura de un design user friendly, in culori atractive, de bun gust. De asemenea, in acest sens, mai trebuie mentionat faptul ca modelul de Samsung Galaxy A5 ofera tuturor utilizatorilor sai posibilitatea de a efectua plati online, diferit de variantele trecute.4. Conectivitatea dispozitivului: atunci cand vine vorba despre acest aspect, Samsung Galaxy A5 dispune de un browser implicit ce poarta amprenta brandului Samsung, insa in acelasi timp vine si cu Google Chrome preinstalat. De asemenea, acest dispozitiv inteligent 4G ofera numeroase variante de conectivitate, incepand de la GPRS si pana la Bluetooth v4.1.5. Camera foto a dispozitivului: un alt aspect deosebit de relevant in procesul de achizitie al unui smartphone consta in capacitatea camerei foto a telefonului inteligent avut in vedere. Prin urmare, la modelul Samsung Galaxy A5 camera principala este de 13 MP si dispune de un stabilizator optic, iar cea secundara de 5MP. De asemenea, un avantaj al posesorilor acestui telefon tine de rapiditatea lansarii camerei foto.6. Acumulatorul smartphone-ului: daca in trecut eram ingrijorati de capacitatea bateriei telefonului mobil, ei bine aceste griji sunt lasate de mult in urma cu acumulatorul acestui dispozitiv, care este setat la 2900 mAh si poate rezista fara nici o problema timp de o zi.Asadar, acest model de smartphone se dovedeste cu adevarat indemanos pentru utilizatorii care doresc sa se tina la curent cu tehnologia telefoanelor mobile. Totusi, atunci cand v-ati achizitionat un astfel de dispozitiv, trebuie sa tineti cont de cele mai bune metode a-i asigura protectia necesara pentru a va putea bucura un timp cat mai indelungat de functiile sale, dar si pentru a-i prelungi durata de viata.