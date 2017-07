Samsung Galaxy J5 2017: cel mai bun smartphone de buget de pe piata

Uneori e bine sa deosebim o capodopera de productia de serie. Samsung Galaxy J5 2017 ne ofera aceasta sansa, pentru ca este probabil unul dintre cele mai bune telefoane concepute vreodata pentru zona accesibila-medie. Modelul din acest an este raspunsul pe care gigantul sud-coreean l-a pregatit pentru gama Moto G, considerata una dintre cele mai impunatoare game de buget de pe piata. Iar planurile companiei Samsung sunt pe cale sa reuseasca pentru ca versiunea 2017 a telefonului Galaxy J5 pare una de mare succes. Probabil ca termenul „capodopera” este destul de fortat, insa Samsung este pe cale sa dea lovitura cu acest telefon.Constructie excelenta si de buna calitate, pret mic, un display impresionant pentru acest nivel, autonomie mare si performante generale decente. Cam asta poate oferi pe loc device-ul Samsung Galaxy J5 2017, care in schimb nu se va adresa cu predilectie amatorilor de gaming si nici pretentiosilor care cauta sa evite (probabil, pe buna dreptate uneori) telefoane din plastic. Fara indoiala, Samsung Galaxy J5 2017 este un mare castig pentru clasa de buget Android si va fi foarte greu sa descoperim un alt device, la acest pret, cu performante atat de bune.Probabil ca nu mai exista nicio urma de indoiala ca telefoanele high-end sau mid-range-urile cu valente premium ale companiei fura lumina refelectoarelor, insa Samsung cauta sa asigure terminale pentru toate gusturile. Mai ales daca tinem cont de faptul ca se constanta in ultima vreme o deschidere din ce in ce mai mare la nivel mondial pentru telefoanele budget-friendly cu specificatii bune. Seria Nexus de la Google sau gama G de la Motorola servesc drept exemple solide, iar Samsung Galaxy J5 2017 pare pregatit sa se lupte pentru suprematie.Probabil ca din punct de vedere al materialelor folosite la constructia acestui handset, Samsung n-a dat lovitura. Dar trebuie sa tinem cont ca vorbim despre un telefon de buget, iar compromisurile sunt aproape inevitabile. Mai mult ca sigur Samsung a considerat ca e mai bine sa compromita partial partea exterioara, decat sa faca acelasi lucru in interior, astfel ca Galaxy J5 2017 are specificatii foarte bune, dar o constructie de buget. Pentru a evita situatiile neplacute este foarte bine sa imbracati telefonul intr-o husa Samsung Galaxy J5 2017 de calitate. Nu strica sa aruncati o privire peste gama completa de huse Samsung Galaxy J5 (2017) a celor de la catmobile . Revenind la esential si la aspectul telefonului, acesta vine cu un design slim in stilul Samsung Galaxy S7, cu toate ca acolo unde S7 avea metal si sticla, J5 2017 are doar un plastic lucios . Smartphone-ul este solid, dar usor de manevrat, chiar si cu o mana, iar constructia chiar pare una de buna calitate odata ce ai apucat sa-l utilizezi pentru mai mult timp.Pe partea din fata, device-ul vine cu un ecran Super AMOLED cu rezolutie HD si diagonala de 5.2 inch, protejat cu sticla curbata 2.5D. Ecranul in 16 milioane de culori asigura un raport cu corpul telefonului de 71.5% si beneficiaza de o densitate a pixelilor de 282 pixeli per inch. Este fara indoiala unul dintre punctele forte ale acestui telefon!Smartphone-ul celor de la Samsung Electronics vine cu o baterie de 3000 mAh, care pare menita sa asigure o autonomie foarte buna. Conform producatorului, Galaxy J7 editia 2017 se apropie de 18 ore de video playback continuu, ceea ce spune multe despre calitatea acumulatorului. Fara indoiala ca aceasta performanta impresionanta se datoreaza si caracteristicilor interne ale telefonului si rezolutiei slabe a ecranului (comparativ cu un flagship), detalii care automat solicita mai putin potentialul bateriei. Dar Samsung a acoperit bine acest segment si a reusit sa provoace piata cu un smartphone de buget bun la nivel de specificatii si bun la nivel de autonomie. Samsung Galaxy J5 2017 ruleaza din fabrica Android 7.1 Nougat si este motorizat de un procesor Exynos 7870, productie Samsung. Este vorba despre un octa core de 1.6 Ghz, care se bazeaza pe opt nuclee Cortex A-53 si pe suportul asigurat de placa video Mali - T830 MP2.Procesorul este cuplat cu 2GB memorie RAM (sau 3 GB in unele versiuni disponibile in alte zone geografice) si cu 16 GB (sau 32 GB in unele versiuni) memorie interna Aceasta memorie interna poate fi insa extinsa prin intermediul cardurilor externe, care pot mari capacitatea de stocare a datelor pana la 256 GB.Performanta nu este deloc una de neglijat pentru aceasta gama, iar utilizatorul va beneficia de o placuta experienta atat in gaming, cat si pe partea de multitasking. Terminalul are dotari foto de un nivel excelent, daca tinem cont de faptul ca cele doua camere ale sale au rezolutii de 13 megapixeli fiecare.Partea si mai frumoasa la acest capitol este faptul ca Samsung Galaxy J5 2017 are o diafragma f/1.7 la nivelul camerei principale, respectiv f/1.9 la nivelul selfie-cam-ului. Asta inseamna ca device-ul se va descurca foarte bine chiar si in conditii de iluminat scazut. Camera principala a dispozitivului poate inregistra filmari video in rezolutie Full HD cu 30 de cadre pe secunda.Noul Galaxy J5 imbunatateste versiunea de anul trecut la nivel de procesor si conectivitate 4G unde primeste acum viteze mai mari. Design-ul este de asemenea unul imbunatatit, iar prezenta Android 7.0 Nougat creste nivelul de performanta al terminalului. Pentru o suma care depaseste cu putin 1000 de lei, Galaxy J5 2017 este indiscutabil o optiune demna de luat in calcul. Ofera un display Super AMOLED peste media gamei si va contribui fara indoiala la consolidarea, daca nu chiar sporirea vanzarilor companiei sud-coreene in segmentul de buget.