Suporturile de biciclete - accesoriul perfect pentru o vacanta cu bicicleta

Vacanta poate deveni mult mai interesanta, atunci cand iei cu tine bicicleta preferata. Daca ti-ai planificat concediul de vara intr-o destinatie straina, la munte sau la mare, folosind bicicleta vei avea ocazia sa vizitezi imprejurimile si sa profiti cat mai mult de peisajul din zona.Cu siguranta, vei gasi tot felul de trasee la munte sau la mare, de care sa te bucuri alaturi de cei dragi sau prieteni. Pedalatul este un mod foarte simplu de a face sport indiferent de locul in care te afli, cu atat mai mult cu cat alegi o destinatie pitoreasca la munte sau la mare. Pedalatul continuu pentru mai mult de 90 de minute este echivalentul a 60 de minute de alergat usor in parc; te relaxeaza si iti creeaza stari de bine, mai ales daca alegi sa pedalezi pe trasee de viteza.Iata cateva din beneficiile pedalatului in vacanta:- iti maresti rezistenta la efort datorita pedalatului constant- corpul creeaza adrenalina pentru starea ta fizica si psihica- poti vizita mai multe locuri intr-un timp mai scurt, spre deosebire de mersul pe jos- muschii picioarelor si al feselor se vor tonifia- vei slabi cu usurinta pe orice traseu de minim 60 de minute, fie in oras sau la munte.Pentru a te asigura ca transporti in siguranta bicicleta, este indicat sa montezi pe masina suporturi speciale de bicicleta. Astfel vei preveni deteriorarea bicicletei sau alte posibile accidente.Suporturile pentru biciclele sunt de mai multe tipuri si marimi si sunt concepute pentru transport si pentru depozitat. Aceste suporturi pot fi pentru masini mici sau mai mari, SUV-uri sau masini de teren. Indiferent ca mergi la competitii sau in vacanta de relaxare, este esential sa ai cu tine un suport de biciclete ca sa te poti bucura de pedalatul in natura.- bicicletele se monteaza pe plafonul masinii, pe bare transversale, iar apoi sunt fixate cu alte suporturi pentru blocare- numarul bicicletelor transportate variaza in functie de latimea barelor de pe plafon si de felul in care sunt pozitionate bicicletele- pe barele transversale se pot monta si suporturi de schi avantajul acestora este ca nu blocheaza vederea din parbriz si carligul de remorcare.Suportul pentru bicicleta Thule ProRide 598, oferit de Veloteca, este unul din cele mai bune produse marca Thule care se monteaza pe barele transversale. Acest model a castigat premiul "Design Awards 2016", datorita designului placut si al tehnologiei cu care a fost conceput.- se monteaza foarte usor pe usa de portbagaj a masinii cu ajutorul unui sistem de chingi sau de carlige- permit transportul a 2-3 biciclete, in functie de marimea lor- inainte de a le monta trebuie sa te asiguri ca sistemul este compatibil cu tipul masinii- dezavantajul acestora este ca nu permit deschiderea usii de portbagaj, odata ce au fost montate si fixate pe aceasta.- suporturile se monteaza pe carligul de remorcare cu ajutorul unor curele- permit transportarea a patru biciclete, dispuse pe rand cu ghidonul intr-o parte- sunt ideale pentru transportul pe distante lungi- dezavantajul lor este ca, daca vrei sa folosesti carligul, va trebui sa iti cumperi un adaptor special.Suportul de biciclete cu prindere pe carlig Thule BoltOn 9705, pe care il gasesti la Veloteca, este unul din ce cele mai rezistente suporturi. Este realizat din otel, poate transporta 4 biciclete simultan si cantareste doar 8 kg. In plus, are o sarcina maxima de 60 de Kg. Suportul se monteaza usor si este prevazut cu dispozitive reflectorizante, ideale pentru transportul pe timp de noapte.- sunt destinate masinilor care dispun de o roata de rezerva in exteriorul masinii, de obicei masini 4X4 sau masini de teren off-road- se fixeaza pe anvelopa rotii cu ajutorul unor curele sau pe janta cu ajutorul unui surub.De cele mai multe ori, bicicletele sunt depozitate intr-un spatiu inchis, fie ca vorbim de un depozit, o debara sau un garaj. Pentru a economisi spatiu, suporturile de perete pot suspenda bicicleta orizontal fie cu pedala in suport sau vertical, cu una din roti in suport. Mai mult, exista un suport numit "bike stacker" care poate pozitiona o bicicleta peste cealalta.Veloteca este unul din cele mai mari magazine de biciclete, cu experienta de peste 10 ani in domeniu. Aici vei gasi orice tip de suport pentru biciclete si cele mai bune branduri. Magazinul este locul ideal, daca vrei sa iti achizitionezi primul tau suport si nu stii ce sa alegi, dar si daca esti in cautarea unui model de bicicleta pentru diferite activitati.Intra pe site-ul Veloteca si descopera modelul de suport de bicicleta potrivit pentru tine!