Vrei sa prinzi niste imagini surprinzatoare? Puteti face asta cu noile camere video!

Daca iti propui sa achizitionezi un dispozitiv de filmat elegant si revolutionar sau pur si simplu o camera video ieftina dar delicata, trebuie sa iti urmezi cu multa incredere planul. Cu siguranta ca investitia pe care o vei face va avea efectul dorit, iar tu te vei bucura, in permanenta, de imaginile surprinzatoare de la evenimente sau din vacantele tale, care te vor fascina chiar si dupa foarte multi ani.De la plan la cumpararea unui echipament profesionist, cu ajutorul caruia sa realizezi cele mai tari filme nu este decat un singur pas. Nu trebuie decat sa analizezi si sa studiezi cu atentie ofertele de stoc care se regasesc la comerciantii sau la distribuitorii autorizati, cat si pe paginile de internet ale acestora.Alegerea poate fi foarte dificila, in unele cazuri, deoarece multitudinea de astfel de echipamente aparute sub branduri deja consacrate, precumte vor pune, cu certitudine, in incurcatura.Camerele video de marca confera siguranta, performanta si tot ce ai nevoie pentru a realiza cele mai bune filme. Poate ca obiectivul tau nu este sa devii cel mai bun regizor, dar retrairea emotiilor si amintirilor care te-au marcat au, cu siguranta, un impact pe care poate il anticipezi sau nu.Un prim motiv este, la o simpla analiza si daca esti un pic documentat in aceasta privinta, tehnologiile ultra performante, originale si capacitatile camerei de a raspunde exigentelor tale.Potrivit specialistilor, pe piata autohtona si cea internationala se regasesc 4 mari categorii de camere video ieftine : compacte, semiprofesioniste, profesioniste si de actiune. Fiecare are calitatile si dotarile tehnice necesare pentru a va furniza tot ce aveti nevoie intr-o era a tehnologiei si a filmelor 3D.In al doilea rand, aparatele aparute sub sigla unui brand consacrat are sisteme optice de focusare a iamginii, care permit o marire a rezolutiei de pana la 10 ori, in cazul unui Sony Handycam FDR- AX 33 sau de pana la 30 ori in cazul unui Sony HDR-CX 405 . In functie de modelul ales, filmarile se pot realiza folosind tehnologia HD, Full HD, Ultra Full HD sau chiar 4k.Pentru a surprinde chiar si cele mai rafinate miscari, mai mult ca sigur ca ai nevoie de o camera video profesionista sau compacta.Un aparat de filmat performant va avea un senzor de sunet de ultima generatie, care permite captarea sunetelor cu o precizie maxima. Tehnologia bazata pe lentilele Leica a imbunatatit semnificativ, in ultimii ani, claritatea imaginii. Culorile vii, stralucitoare, scot in relief detalii nemaiintalnite, care ofera intregii familii sau prietenilor tai o serie de amintiri de neuitat.In opinia specialistilor, camerele video compacte sunt cea mai simpla si la indemana varianta pentru cumparatorul de rand, insa nu exceleaza, din pacate, in conditiile de luminozitate slaba. Camerele Mirrorless se remarca printr-o greutate redusa, comparativ cu DSLR-urile, si printr-un design compact, ceea ce le face sa fie mai usor de transportat. In schimb, DSLR-urile se afla, in mod cert, in avantaj la capitolul senzori, deoarece sunt destui producatori care ii ofera in format Full Frame, dar si la cel al obiectivelor de filmat. In cazul DSLR-urilor, se regasesc inclusiv obiective dedicate pentru un anumit tip de fotografie: pentru utilizare normală, pentru fotografie de peisaj sau pentru macrofotografie.