5 destinatii turistice superbe si ieftine, dar de care putini turisti au aflat pana acum

Insa, cand te gandesti la litoralul autohton, iti vin mai degraba in minte aglomeratia, apa si nisipul murdare si muzica data la un volum peste limita acceptabila. Daca visezi cu ochii deschisi la o vacanta in strainatate, pe o plaja asa cum vezi in reviste, atunci iata care sunt destinatiile uimitoare pe care ti le poti permite anul acesta, fara eforturi financiare prea mari:este una dintre cele mai frumoase destinatii de vacanta dinsi imbina foarte armonios plajele exotice cu localurile cosmopolite si unitatile de cazare luxoase. Preturile accesibile sunt cele care o fac insa o destinatie ideala pentru cei care sunt constransi de buget, dar nu vor sa isi refuze micile placeri atunci cand merg in vacanta. Ca sa iti faci o idee despre cat te-ar costa o vacanta in Costa del Sol, arunca o privire peste aceste oferte turistice avantajoase, care iti demonstreaza ca nu trebuie sa cheltuiesti o avere pentru o vacanta asa cum ti-ai dorit dintotdeauna. Dupa cum observi, iti poti personaliza calatoria si poti alege inclusiv mijlocul de transport cel mai avantajos pentru tine si cel mai bun raport calitate-pret la cazare. Vei gasi si oferte pentru destinatiile populare de care ai auzit peste tot: Antalya, insulele grecesti, Tenerife sau alte locuri incredibile din Spania.surprinde perfect frumusetea, cu ape de un albastru pur si plaje cu nisip fin. Locurile in care te poti bronza sunt spectaculoase, cu stanci abrupte care inainteaza prin apa, si este una dintre destinatiile ideale pentru cei care vor sa se bucure de o vacanta relaxanta, departe de aglomeratie si zgomot. Preturile sunt, de multe ori, mai mici ca in Romania: o cafea nu iti va scoate din buzunar mai mult de 1 euro, o cina pentru doua persoane, cu o sticla de vin inclusa, nu depaseste 25 de euro, iar pranzul pentru doua persoane ajunge la aproximativ 15 euro.este locul perfect pentru cei care nu vor sa piarda foarte mult timp pe drum. Distanta de 320 de kilometri dintre Sunny Beach, aflata in, si Bucuresti poate fi parcursa lejer in maximum 5 ore, iar la capatul calatoriei vei ajunge intr-una dintre cele mai senine destinatii din Bulgaria, asa cum ii spune si numele. Preturile sunt mai mici decat in orice statiune de pe litoralul autohton si este una dintre cele mai ieftine destinatii la malul marii pe care le-am descoperit noi. Cu un buget de doar 30 de euro pe zi iti asiguri pranzul, cina, cafeaua de dimineata, un vin pe plaja, seara, si chiar lotiunea cu factor de protectie solara.Multi turisti cu buget limitat exclud din start, care si-a facut, pe nedrept, reputatia unei destinatii destul de scumpe, care te lasa repede fara banii pusi deoparte pentru concediu. Acest lucru este partial adevarat, mai ales daca alegi sa mergi intr-una dintre statiunile turistice foarte populare. Insa, daca te orientezi spre un loc mai putin frecventat de turisti, asa cum este, vei descoperi un loc superb si luminos, cu preturi decente. Plajele stancoase, cu relief de coasta, au ceva din frumusetea acelor locuri salbatice, iar privelistea este una de care iti vei aminti cu placere ani de zile de acum incolo.este una dintre destinatiile dincare nu au fost invadate de valurile de turisti. Asta nu inseamna ca nu vei gasi si aici oferte all-inclusive sau hoteluri de lux. Insa ce este remarcabil la acest loc ascuns este frumusetea cladirilor, a plajelor unde te poti bronza sau unde poti lenevi la umbra palmierilor si portul in care poti admira iahturile luxoase. Preturile sunt acceptabile, insa, daca optezi pentru o oferta all-inclusive, vei iesi mai ieftin decat te-ai astepta. Merita sa arunci o privire peste aceasta destinatie superba, in care ai putea avea un concediu linistit si relaxant.In care dintre aceste destinatii ti-ar placea sa ajungi anul acesta? Ai fost in vreuna dintre ele pana acum?