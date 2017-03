Bulgaria, cea mai accesibila destinatie pentru vara lui 2017

In mini-vacanta de 1 Mai, dar si pentru concediul de vara, cei mai multi dintre romani aleg litoralul. Este deja o traditie sa iti faci vacantele in sezonul estival la mare, iar daca in urma cu 15-20 de ani putini erau cei care indrazneau sa paraseasca granitele tarii pentru a se bronza pe meleaguri straine, astazi foarte multi romani opteaza pentru Bulgaria atunci cand vine vorba despre litoral.Patru ore cu masina. Atat faci din Bucuresti pana in Albena, una dintre cele mai cautate statiuni de pe litoralul bulgaresc. Asadar, principalul atu al tarii este accesibilitatea. Nu au bulgarii sosele grozave sau autostrazi, dar fiind drumul scurt merita indurat. Pentru cei care nu vor sa plece la drum cu autoturismul personal, exista varianta calatoriei cu autocarul.Unul dintre atuurile turismului bulgaresc il reprezinta faptul ca vecinii nostri au stiut sa speculeze o nisa pe care la noi s-a mers foarte putin, si anume sejururile all inclusive. Romanii prefera sa stie cati bani aloca pentru concediu. Au, oarecum, banii numarati, asa ca vor sa stie din start cat cheltuiesc, ca sa nu existe riscul sa ramana fara fonduri pana la terminarea sejurului. De aceea, potrivit site-ului de turism directbooking.ro , cele mai multe pachete vandute sunt cele all inclusive.Romanii nu prea concep sa plece in concediu fara copii. Insa cei mici au nevoie de conditii speciale: de locuri de joaca, de plaje special amenajate pentru ei, de piscine si inclusiv de programe concepute pentru ei. Se pare ca pe bulgari i-a ajutat mult experienta managerilor de hotel nemti si a francezi pe care i-au adus si care au pus la dispozitia turistilor exact ceea ce cautau si nu gaseau in alta parte, spre exemplu, pe litoralul romanesc.Evident ca nu e totul perfect nici in Bulgaria. Au si ei minusurile lor, insa chiar si asa romanii apreciaza calitatea serviciilor de la vecinii din sud. De la intretinerea plajelor, care sunt foarte curate, pana la serviciile de cazare si masa, se pare ca mai totul este gandit de asa natura incat sa nu piarda clienti, ci sa ii recastige si pentru sejururile viitoare.Se afla in topul preferintelor turistilor romani. E o statiune curata, ai parte nu doar de apa cat vezi cu ochii, dar si de verdeata, iar distractiile nu lipsesc. Ai mini terenuri de golf, pista de karting, aqua park, restaurante pe plaja, poti practica sporturi pe apa, te poti plimba prin parcuri sau poti inchiria masinute de golf si biciclete. Mai mult, plajele sunt curate, au nisip fin si nici nu lipsesc salvamarii.Un sejur de 7 nopti la un resort de 4 stele precum Hotel Laguna Garden costa 422.5 euro / camera, in regim all inclusive Tot in topul preferintelor romanilor se afla si Nisipurile de Aur. Denumirea statiunii vine chiar de la culoarea nisipului, care are o nuanta aurie, stralucitoare. Nisipul este unul dintre cele mai fine din Europa, iar plajele late sunt foarte curate si bine dotate.La Nisipurile de Aur pe romani ii atrage diversitatea. Practic, acolo sunt o multime de lucruri de facut. Exista locuri de joaca pentru copii, piscine, cluburi si o multime de petreceri.Iar sejururile nu sunt foarte scumpe. Potrivit directbooking.ro, un concediu de 7 nopti la un hotel de patru stele , in regim all inclusive, costa 347 de euro. Avantajul hotelurilor din aceasta statiune, spre deosebire de cele din Albena, spre exemplu, este ca majoritatea sunt noi.Este unul dintre cele mai vechi orase din Europa, astfel ca cel putin centrul sau istoric, inclus in patrimoniul UNESCO, nu are cum sa nu te impresioneze. Mai pot fi vazute si azi case vechi, din piatra, lemn de pin si fag. Este, probabil, o oaza de liniste si de istorie cum rar gasesti in aceasta parte de lume. Imaginea insulei pe care se afla micul oras, istmul ce le leaga de continent si sentimentul ca ai calatorit cumva inapoi in timp sunt coplesitoare.Un sejur in Nessebar e ceva mai scump decat unul la Nisipurile de Aur, insa cei care au ajuns aici spun ca merita fiecare banut. Nessebar exceleaza la capitolul gastronomic. Aici poti manca fructe de mare, crabi, peste proaspat sau delicatese din ficat de gasca. La Hotel Sol Nessebar Bay Mare, de 4 stele, 7 nopti in regim all inclusive costa 579 de euro pe camera.La nord de Nessebar se afla Sunny Beach, una dintre cele mai frumoase statiuni de la Marea Neagra si cea mai mare din Bulgaria. Are peste 800 de hoteluri si este polul distractiei de pe litoralul vecinilor nostri, un fel de Mamaia a lor. Are o multime de cluburi si de restaurante de top, exceland la acest capitol. Preturile la cazare in Sunny Beach difera, evident, in functie de numarul de stele. Potrivit directbooking.ro, la Hotel Calypso, care este clasificat cu 3 stele, un sejur all inclusive de 7 zile costa 264 de euro pe camera.La Hotel Wela, de 4 stele, singurul cu piscina cu apa minerala, acelasi gen de sejur se ridica la 390 de euro, in vreme ce la Club Hotel Evrika Beach, clasificat tot cu 4 stele, vacanta all inclusive costa 573 de euro.