Iubirea de frumos, Villa HePa

Nu e un secret faptul ca istoria reuseste sa acapareze in mrejele ei oameni de tot soiul, de la carturari si istorici la visatori moderni. Legaturile omului cu trecutul sunt puternice, indiferent din unghiul din care abordam o poveste. Cand vorbim de istorie expunem curiozitati bine inradacinate in fiinta umana, dezgolim de un invelis steril intrebari existentiale pendulate constant intre radacinile noastre si forma ce cuprinde, astazi, conturul entitatii sociale pe care o creionam ca fiind omul. Din pacate, ori din fericire pentru iubitorii de mister si enigme, avem la dispozitie putine resurse cu care putem descifra trecutul.Una dintre cele mai bogate ramane pana in prezent arhitectura. Aceasta nu evidentiaza doar ingeniozitatea tehnica a omului ori adaptabilitatea lui ci contureaza in mod ferm evolutia societatii precum si aspiratiile omului catre frumos si plastic. Modul in care constructiile au trecut de la simple asezaminte din piatra sau chirpici catre constructii solide si impresionante cum ar fi templele din antichitate, Domul lui Brunelleschi ori primele catedrale gotice constituie prin simpla lor existenta modul in care omul a cautat frumosul si colosalu chiar si in cele mai intunecate vremuri.Astazi cand perspectivele plasticului se indreapta spre minimalism, spre simplu si putin, nu e de mirare ca incercam sa prezervam frumusetile arhitecturale, bogate in efecte vizuale, arta si istorie.Insa, acest drum este anevoios. Implica sacrificii personale dar, mai presus de toate implica un drum care incepe cu legislatie, arhitecti si tehnicieni si se termina cu restauratori de prima clasa.Un astfel de drum l-a parcurs Werner Schmidt propietarul vilei HePa cand s-a angrenat la restaurarea din temelii a casei Hesshaimer.Povestea seamana cu cea a cazionului din Constanta sau a Palatului Bruckenthal, o cladire care expira prin fiecare fibra istorie si frumos lasata sa se prabuseasca.Această statueta din cupru mai poarta urmele gloantelor din războaiele vremurilor si a fost la randul ei tinta unor „interventii” de demontare, dar probabil soarta a facut in asa fel incat a rezistat. A rezistat pentru că avea ceva de spus, avea ceva ce trebuia dat mai departe, lucru ce s-a si intamplat.De când am cumparat-o, am banuit ca sus, acolo, in globul pamantesc pe care se sprijina statueta, trebuie să fie ceva.Stiam că pe vremuri sasii obisnuiau sa lase marturie timpului, scrisori, amintiri, dovezi ale vremurilor lor. Asa a si fost : am gssit, un cartus confectionat din cupru, sigilat, in parte deteriorat de expunerea la umezeala. In acest cartuş, am găsit o scrisoare scrisa de Adolf Hesshaimer, alaturi de cateva timbre si monezi din aceea vreme. In acest inscris, personal pot spune că am descoperit farmecul vremurilor, respectul fata de cei din jur, un veritabil cult a familiilor si al traditiilor demult apuse, aceea distinctie de mult uitata a vorbelor asternute pe hartie, ISTORIE pentru noi , generatile de astazi.Este pentru mine o scrisoare cu o incarcatură emotională unica pe care la randul meu am repus-o in acelasi loc pentru generatiile urmatoare, urmand exemplul predecesorului meu, am alaturat-o unor marturii ale vremurilor noastre şi am pus cateva râaduri despre mine si familia mea.”Pentru ca in VILLA HePa nu au fost investiti doar bani si materiale ci si timp pretios. ”HePa sunt initialele de la numele copiilor mei : Heidi si Patrick, lor le dedic aceasta casa pentru ca timpul pe care l-am petrecut muncind aici a fost in totalitate din timpul dedicat lor” Astazi, fosta casa Hesshaimer proiectata in 1903 de Albert Schuller este o vila dedicata evenimentelor. Tocmai din dorinta a fi prezervata asa cum se cuvine nu exista si optiunea cazarii.Vila are 3 saloane mari, mobilate elegant dar nu exuberant in care invitatii se pot bucura de intimitate. In fond, ce loc mai bun pentru a aduce invitati daca nu un loc care te inspira?Vila este disponibila atat pentru evenimente de familie, cat si pentru eveniment corporate.Pe cei de la Vila HePa ii gasiti oricand aici: http://www.hepa.ro/vila-hepa/