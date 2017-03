Romanii, indragostiti de Grecia. 7 destinatii care atrag ca un magnet

Grecia, cu plajele ei spectaculoase, unele vecine chiar cu muntele, cu apa limpede si nisipul fin, dar si cu tavernele din care rasuna ritmuri antrenante, locuri ideale de relaxare dupa o zi in care ai facut plaja sau ai batut la pas vestigii istorice, este un adevarat magnet pentru turisti. Romanii i-au descoperit splendorile si s-au indragostit iremediabil de aceste tinuturi.Peninsula Halkidiki este una dintre destinatiile perfecte cand vine vorba despre Grecia. Fiecare dintre bratele peninsulei aduce cate ceva spectaculos, diferit dintr-un loc intr-altul. Unele plaje sunt mai aglomerate, insa sunt perfecte pentru cei care cauta distractia, viata animata de vacanta. Altele, in schimb, sunt inguste si foarte linistite. Apa e frumoasa si limpede, iar multe dintre locuri sunt un adevarat paradis pentru pasionatii de snorkeling. Un astfel de loc este Plaja Kriopigi. Nu este aglomerata, are nisipul fin, iar in spatele ei se ridica un adevarat deal verde abrupt, ca un tablou eco. Plajele Neo Maramaras ofera si ele o diversitate a panoramei care nu poate sa nu impresioneze.Insa Halkidiki nu inseamna doar plaje. O multime de atractii turistice pot fi intalnite la orice pas. Spre exemplu, ruinele Castelului Potidea sau cele ale Templului lui Poseidon, ridicat in secolul al VI-lea I.Hr, dar si Manastirea Caracalu, Manastirea Marea Lavra sau Pestera Petralona. Insa de departe cel mai cunoscut loc de pe aceasta insula este Muntele Athos. Acolo nu au voie sa urce decat barbatii, insa cu siguranta acestia nu ar trebui sa rateze bisericile si manastirile de pe Muntele Sfant.Daca te intrebi cat costa o vacanta in Halkidiki, ei bine afla ca poate fi mai ieftina decat un sejur chiar si in statiunile din sudul litoralului romanesc. Astfel, o camera dubla timp de 7 nopti, in regim de demipensiune costa doar 287 de euro la Hotel Olympic Bibis, de 2 stele.La un hotel de patru stele, precum Aristoteles Holiday Resort Spa, costul unui sejur de opt zile se ridica la 485 de euro pe camera, cu demipensiune.Si Insula Thassos este extrem de ofertanta atat in ceea ce priveste plajele, dar si oportunitatile de cazare in resorturi de lux. In plus, abunda si la capitolul atractii turistice.Asadar, ce poti face in Thassos? Ei bine, poti face plaja, iar locurile sunt absolut spectaculoase. Karnagio Beach, din localitatea Limenas, este o plaja retrasa, cu nisip fin si care te desfata cu imagini panoramice deosebite.Poti vizita, de asemenea, satele de munte, linistite, pline de flori si verdeata, poti vizita unele din cele 60 de manastiri si capele, poti face o plimbare la Lacul si Cascadele Maries, adevarate oaze de relaxare.De asemenea, una dintre atractiile de top ale Thassosului sunt sariturile in Giola, o piscina naturala absolut fantastica. Shoppingul si participarea la serile grecesti trebuie, de asemenea, luate in calcul pentru o vacanta in Thassos.Potrivit directbooking.com, o oferta all inclusive la un resort de 4 stele costa 773 de euro, pentru 7 nopti. Ceva mai ieftina este vacanta la Hotel Aethria, spre exemplu, o locatie de 3 stele unde camera costa 312 euro pentru aceeasi perioada, cu mic dejun inclus.O alta insula foarte apreciata de romani este Evia. Este a doua cea mai mare insula a Greciei, dupa Creta, si este situata foarte aproape de Atenta, asadar este foarte accesibila. Pe insula sunt o multime de plaje, multe dintre ele pustii, insa de o frumusete aparte. Evia are munti inalti, rauri si izvoare, stanci abrupte si vegetatie bogata.Avantajul major al vacantei in Insula Evia este pretul sejururilor. Nici 200 de euro nu costa cazarea timp de 7 nopti intr-un hotel de 3 stele. E drept, fara nicio masa asigurata.Un concediu ultra all inclussive la Palmariva Beach Bomo Club, de 4 stele, costa 889 de euro pentru 7 nopti.Grecia are si destinatii mai putin cunoscute, insa cu un potential urias.O statiune noua in peisajul Greciei este Nea Vrasna. Are doar cativa ani de cand e deschisa, astfel ca tot ceea ce vei vedea de jur imprejur e proaspat construit. Preturile sunt accesibile, cu 20 de euro pe zi orice turist putandu-se rasfata cu tot felul de delicii culinare. Tavernele servesc preparate traditionale, insa vei gasi si localuri cu pizza, paste si salate.In Samothraki merita sa ajungi pentru peisajul meditativ pe care il ofera: munti cu vegetatie salbatica, strabatuti de stradute rasucite din piatra, cascade care plonjeaza in bazine adanci, dar si plaje pitoresti.Sapte nopti de cazare la Hotel Samothraki Beach, de 3 stele, costa 355 de euro, prin directbooking.ro Muntele si marea la un loc. Asa arata Stavros, care este, practic, o statiune in Peninsula Halkidiki. Apa este linistita asemenea unui lac, ceea ce face din Stavros o statiune ideala pentru familiile cu copii. Seara este destul de animata si placuta, cu multe magazine cu preturi accesibile. Pentru doritorii de vacante low cost este locul perfect. 7 nopti de cazare la Hotel Stavros Beach, de 3 stele, costa 541,8 de euro, cu demipensiune.Alexandroupoli se afla in nord-estul Greciei, la numai 560 de kilometri de Bucuresti si te intampina cu frumoase case albe, leandri, arbori de matase, palmieri si maslini. Leandrii sau tufele cu levantica raspandesc un parfum de neuitat. Localitatea este remarcabila pentru peste, caviar si scoici. 7 nopti la Hotel Astir Egnatia, de 5 stele, costa 624 de euro, cu demipensiune.