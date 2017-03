Zile de vacanta de neuitat intr-un city break tentant la Stockholm

Poate ca te-ai plictisit de clasicile destinatii grecesti, turcesti sau italiene, iti doresti ceva nou sau pur si simplu doresti sa exploatezi locuri pe care le vezi doar odata in viata? Daca esti in criza de idei pentru o vacanta de vis, intr-o tara civilizata, poti alege cu cea mai mare incredere, cu incredere, varianta unui break la Stockholm!Pe langa cladirile fermecatoare, arhitectura diferita comparativ cu centru si sudul Europei, capitala Suediei iti va arata, in cele cateva zile petrecute pe meleaguri nordice, ce inseamna, cu adevarat, civilizatie, bunul simt si un nivel economic foarte dezvoltat.In Stockholm, vei vedea oamenii petrecand adesea prin cele mai ravnite localuri din zona centrala sau lasandu-si locuintele deschise, fara a avea teama ca o persoana straina poate patrunde si sustrage vreun bun din proprietatea sa.Dar hai sa aflam, totusi, cateva detalii legate de coordonatele geografice, istorice si culturale ale metropolei suedeze.Cel mai mare oras din Suedia, Stockholm are o populatie de aproape 2,5 milioane de locuitori, incluzand, aici, si zona metropolitana (zona urbana are efectiv, cam 900000 de suflete).Construit pe 14 insule unite printr-o retea ultra moderna de poduri, canale si sosele suspendate, orasul este pozitionat, din punct de vedere geografic, la intersectia Lacului Malaren cu Marea Baltica.Orasul a fost atestat documentar inca de la mijlocul secolului al XIII-lea, ca o importanta piata de desfacere a comertului cu fier din minele de la Bergslagen. Infiintat initial ca fortareata ce avea misiunea de a proteja tara de invazia pe mare a populatiilor straine, dar si de protejarea unor cetati din apropiere, Stockholm a cunoscut o intindere gradual pe teritoriul Peninsulei Scandinave si a insulelor din jur.Cand vine vorba de un, expertii in turism definesc orasul ca fiind unul in care parcurile pline de verdeata si arbori seculari, pietele si bulevardele spatioase fac parte din realitatea urbana nordica si sunt o dovada vie a organizarii si rigurozitatii populatiei suedeze. Fara a pierde din vedere stilul si rafinamentul arhitecturii clasice si medievale, cladirile contemporane se imbina perfect cu cele in care elementele arhitecturale nordice sunt preponderente.Viata tumultoasa si vibranta a orasului, zgomotul porpocat de masini pot parea ametitoare, in prima faza. In realitate, insa, o serie de expozitii saptamanale, premiere, filme si spectacole au loc saptamanal in oras in marile centre culturale, cum ar fi teatre, cinematografe si nu numai.Un city break la Stockholm te va lasa cu gura cascata nu doar datorita arhitecturii si a imaginilor de vis, ci mai ales mozaicului de culori unic pentru tarile scandinave. In special in lunile de primavara si de toamna, razele solare produc un reflex impresionant in apa Marii Baltice, iar culorile verzi si ruginii ale frunzelor si ale gazonului sunt completate de culoarea cenusie a stancilor de pe tarm, si de aramiul specific al cladirilor noi, din sticla.Primavara si vara sunt anotimpurile ideale pentru a petrece cateva zile intr-un city break Stockholm. Primavara, preturile sunt ceva mai avantajoase, iar afluxul de turisti nu este la fel de mare ca in sezonul estival. Temperaturile medii anuale se situeaza undeva la 10 grade, cu 20-22 vara si -3 iarna!