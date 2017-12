Anda Adam, prima aparitie dupa ce a nascut. Uite cat de bine arata! Anda Adam arata perfect dupa ce a nascut. Vedeta nu s-a ingrasat aproape deloc si nici nu zici ca a devenit mamica in urma cu doar doua saptamani. Aceasta a marturisit ca va reveni pe scena si in studio unde va inregistra noi piese. "Am luat p...

Anda Adam, surpriza uriasa. Prima imagine cu fetita ei! stiri Anda Adam » Anda Adam le-a facut o surpriza uriasa fanilor ei in aceasta seara. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook prima imagine cu fetita ei. Fotografia a fost facut chiar la maternitate, in ziua in care micuta Evelin a venit pe lume. "Evelin la v...

Cum arata Anda Adam la doua zile dupa ce a nascut. Imagini din maternitate! stiri Anda Adam » Anda Adam a nascut in urma cu doua zile. Vedeta a adus pe lume o fetita, prin cezariana, care a avut la nastere 3 kilograme si 50 de centimetri. Vedeta este foarte fericita si la doua zile dupa ce a nascut a si aparut in public. Artista a acordat...

Anda Adam, uimita de ce i-a spus medicul in timpul nasterii! stiri Anda Adam » Anda Adam a nascut luni o fetita. Micuta Evelin a venit pe lume la ora 10 dimineata si a avut la nastere 3 kilograme si 50 de centimetri. La cateva ore dupa ce a nascut, Anda Adam a facut primele declaratii televizate si a spus ca se simte bine s...

Anda Adam, prima imagine cu fetita ei! stiri Anda Adam » Anda Adam a nascut luni o fetita perfect sanatoasa. Vedeta a apelat la cezariana, iar acum va mai ramane in spital cateva zile. La cateva ore dupa ce a venit pe lume micuta Eveline, Anda Adam a postat pe Facebook si prima fotografie cu bebelusul ...

Anda Adam a nascut! stiri Anda Adam » Anda Adam a nascut in urma cu cateva minute. Vedeta a adus pe lume o fetita, perfect sanatoasa, care va purta numele Eveline. Anda a mers la spital impreuna cu sotul ei, iar cei doi pareau emotionati. Artista si-a dorit sa nasca astazi, in zi ...

Ramai masca: Cum arata Anda Adam cu doar cateva zile inainte sa nasca! stiri Anda Adam » Anda Adam se pregateste, cu mari emotii, sa o aduca pe lume pe fetita sa Eveline. Artista va naste la un spital privat din Bucuresti, unde a cumparat un pachet VIP, iar bebelusul urmeaza sa vina pe lume in conditii de lux. Cu toate acestea, An...

Anda Adam, pregatita de nastere. "Ma duc la spital doar cu hainutele fetitei mele!" stiri Anda Adam » Anda Adam este pe ultima suta de metri. Vedeta va naste la sfarsitul saptamanii viitoare si spune ca se va interna fara bagaj si va lua la ea doar hainele pentru fetita sa. "Am avut opt luni si jumatate de sarcina foarte active. Aproape ca nu am ...

Cum arata Anda Adam cu doua saptamani inainte sa nasca! stiri Anda Adam » Anda Adam a intrat pe ultima suta de metri cu sarcina, iar in doua saptamani o va aduce pe lume pe Evelyn. Cantareata a intrat in concediu prenatal, ea alegand sa aiba un program mult mai relaxat in aceasta perioada. Vedeta a profitat de temperat...

Uimitor: Cate kilograme a luat Anda Adam in timpul sarcinii! stiri Anda Adam » Insarcinata in 7 luni, Anda Adam a luat foarte putin in greutate. Vedeta s-a ingrasat doar 7 kilograme si spune ca se simte foarte bine. Cantareata, aflata la prima sarcina, va deveni mama la sfarsitul lunii noiembrie, cand va aduce pe lume o fet...

Anda Adam, aparitie dezastruoasa. A chelit in crestetul capului! stiri Anda Adam » Anda Adam a avut, marti seara, o aparitie dezastruoasa la un eveniment monden. Chiar daca a incercat sa ascunda faptul ca ii cam cade parul, se vedea foarte bine ca a chelit in crestetul capului. Mare amatoare de extensii, Anda Adam si-a neglija...

Anda Adam, prima imagine cu burtica de gravida! stiri Anda Adam » Anda Adam a postat in urma cu cateva minute pe pagina sa de Facebook prima imagine cu burtica de gravida. Artista, insarcinata in 7 luni, a evitat pana acum sa isi arate burtica, iar fanii ii cereau fotografii insistent. Astazi, Anda Adam le-...

Adevaratul motiv pentru care Anda Adam nu isi arata burta! stiri Anda Adam » Insarcinata in sapte luni, Anda Adam nu renunta la tinutele largi. Vedeta isi ascunde burtica, desi toti fanii sunt curiosi sa o vada. Invitata in aceasta dimineata la emisiunea "Neatza", Anda Adam a dezvaluit si motivul pentru care nu isi arata ...

Anda Adam: "Fetita mea este foarte buzata, seamana cu noi" stiri Anda Adam » Anda Adam este o femeie implinita. Vedeta este insarcinata in 7 luni si abia asteapta sa vina pe lume fetita sa. Artista si sotul sau i-au ales deja numele micutei si sunt extrem de fericiti cand o vad pe fetita la fiecare ecografie. "Sunt in...

Ce nume a ales Anda Adam pentru fetita ei! stiri Anda Adam » Anda Adam asteapta cu nerabdare sa devina mamica. In luna noiembrie, artista va aduce pe lume o fetita si abia asteapta sa o straga in brate pe micuta. Vedeta si sotul sau, Sorin Andrei, au ales deja numele pe care il va purta bebelusul lor. Astf...

Anda Adam, primele declaratii despre problema pe care o are cu sarcina! stiri Anda Adam » Anda Adam este insarcinata in luna a saptea si abia asteapta sa o aduca pe lume pe fetita sa. Cu toate acestea, vedeta are o singura problema cu sarcina, care este una atipica. In loc sa aiba pofte ca orice gravida, vedeta a marturisit ca mananca...

Anda Adam, in pericol sa nasca prematur. Iata ce o avertizeaza medicii! stiri Anda Adam » Anda Adam este insarcinata in 7 luni, insa este extrem de activa. Vedeta inca sustine concerte care dureaza ore in sir si merge si la sala de fitness pentru a se intretine. "Sa fii gravida nu inseamna ca esti bolnava. Asa spune doctorul meu si ar...

Anda Adam, noi dezvaluiri despre sarcina: "O mangai, ascultam muzica impreuna, dansam" stiri Anda Adam » Anda Adam este insarcinata in luna a saptea si abia asteapta sa vina pe lume fetita sa. Artista a amenajat deja camera fetitei si i-a cumparat carut si scaun de masina. Incaperea destinata micutei este deja plina cu hainute si jucarii, iar Anda c...

Anda Adam are o silueta de invidiat. Uite cum arata in luna a saptea de sarcina! stiri Anda Adam » Anda Adam are o silueta perfecta. Desi este insarcinata in luna a saptea, abia i se vede burtica. Artista a marturisit ca s-a ingrasat doar 5 kilograme si nu are pofte. Mai mult, ea a marturisit ca merge la sala si inca sustine concerte asa ca ii...