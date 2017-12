Antonia, datoare vanduta. Trebuie sa achite urgent 74.000 de lei Antonia se distreaza in Italia, acolo unde a ajuns pentru a petrece Sarbatorile alaturi de Maya, fetita ei, impreuna cu Alex Velea si cu baiatelul lor. In tot acest timp, Fiscul a pornit pe urmele conturilor ei, declansand procedura de executare sili...

Antonia se joaca cu focul! De Craciun, il duce pe Velea acasa la sotul ei stiri Antonia » De doi ani incoace, viata Antoniei s-a transformat radical. Artista s-a despartit de sotul sau, Vincenzo Castellano, pentru a avea o relatie cu Alex Velea, cel cu care are, de anul trecut, si un copil. Cu toate astea, nici pana acum divortul lor nu s...

Antonia a facut senzatie la un eveniment monden. A venit aproape dezbracata! stiri Antonia » Antonia este una dintre cele mai sexy artiste din Romania. Dupa doua nasteri, cantareata arata spectaculos si are un abdomen plat, foarte bine lucrat. Vedeta si-a facut recent si o operatie de marire a sanilor, nemultumita de faptul ca bustul sau...

Antonia iti dezvaluie secretele de frumusete. Cosmeticele ei preferate, la cele mai mici preturi stiri Antonia » E aici! Beauty Fridays, cel mai asteptat eveniment din an pentru toate iubitoarele de frumos, incepe cu reduceri de pret si cu oferte de nerefuzat de la AVON. Antonia te va ajuta sa-ti alegi cosmeticele si iti va impartasi din secretele sale de beaut...

Antonia, mama din nou: "Nu stim daca o sa fie baiat sau fata" stiri Antonia » Alex Velea este cel mai fericit barbat din lume, dupa ce Antonia a reusit sa ajunga la un acord cu fostul sau sot. In curand, cantareata va fi o femeie libera si se va putea casatori cu barbatul pe care il iubeste si caruia i-a facut un copil. ...

Antonia si-a facut implant mamar in mare secret. Cum arata noul bust al vedetei! stiri Antonia » Antonia este in sfarsit fericita cu corpul sau. Artista si-a pus silicoane si este foarte mandra acum de bustul sau. Vedeta s-a operat la celebrul medic estetician Constantin Stan, iar noii sani au costat-o 6.000 de euro. Nou bust al Antoniei...

Antonia, mesaj dureros pentru fiica ei: "Maya, nu mai pot" stiri Antonia » Antonia trece prin momente grele. Vedeta este la un pas sa piarda custodia fiicei sale, Maya, care locuieste alaturi de tatal sau Vincenzo Castellano, in Italia. Pentru ca simte ca lupta este aproape pierduta, Antonia i-a transmis fiicei sale un ...

Antonia a ramas si fara bani, si fara fetita. Procesul cu Vincenzo Castellano se apropie de final! stiri Antonia » Antonia a intentat divort la sfarsitul anului 2013, insa a descoperit ca nu va scapa nici usor, nici repede, caci sotul ei fiind italian, procedurile legale sunt multe si greoaie. Termenul de judecata stabilit pentru februarie 2015 i-a taiat din elan...

Velea si Antonia, show erotic pe scena. Cei doi au incins spiritele! stiri Antonia » Concertele pe care le sustin Alex Velea si Antonia s-au transformat in adevarate show-uri erotice. Marti seara, cuplul a facut furori in timpul unui concert sustinut in Megadiscoteca Tineretului, din Costinesti. Solistii au combinat melodiile cu ...

Antonia a ajuns la spital: "M-am accidentat". Iata ce a patit artista! stiri Antonia » Antonia si-a speriat toti fanii! Artista a postat o poza in care se vede ca este accidentata. A ajuns de urgenta la spital si a fost necesar sa i se puna piciorul in ghips. Tot ea insa a tinut sa ii linisteasca pe cei care isi faceau griji pentru ea....

Antonia a invatat de la Mademoiselle Coco sa prepare inghetata raw vegana! stiri Antonia » Antonia recunoaste ca dulciurile sunt pasiunea ei vinovata, iar alaturi de Anca Alungulesei, fondatoarea primei cofetarii-ceainarii raw-vegane din Romania, cantareata a descoperit ca poti prepara dulciuri care sa fie si foarte gustoase si foarte sana...

Ce mare s-a facut fiul Antoniei. Uite cat de mult a crescut! stiri Antonia » Antonia este o mamica implinita, de cand l-a adus pe lume si pe baietelul sau, Dominic. Micutul a crescut foarte mult, iar la 6 luni este deja o frumusete. Nicole Cherry a postat recent pe pagina sa de Facebook o imagine cu fiul Antoniei, pe care abi...

Antonia, schimbare radicala de look. Vezi ce tunsoare si-a facut artista! stiri Antonia » Antonia a nascut in urma cu trei luni, insa nici nu ai spune ca a fost insarcinata. Vedeta si-a revenit rapid dupa nastere si are o silueta perfecta. Pentru ca de curand a revenit pe scena, Antonia si-a surprins fanii cu un nou look, mult mai indrazn...

Fiul Antoniei face senzatie pe Facebook. Vezi cat de frumos este micutul! stiri Antonia » Fiul Antoniei si al lui Alex Velea creste pe zi ce trece, iar taticul lui nici ca ar putea fi mai mandru. Cantaretul a postat pe contul lui de facebook o imagine recenta cu Dominic, care este din ce in ce mai frumos. Desi Antonia sustine ca fiul ei s...

Antonia si-a etalat abdomenul la doar o luna de la nastere. Detaliul neplacut care a atras atentia! stiri Antonia » Antonia a nascut in urma cu o luna un baietel perfect sanatos, pe care la numit Dominic. Desi nu a trecut prea mult de la nastere, vedeta a avut curajul sa isi etaleze abdomenul in fata fanilor. Nu a ramas cu kilograme in plus prea multe, insa abdome...

Cum arata Antonia la 3 saptamani dupa ce a nascut! stiri Antonia » Antonia a nascut un baietel perfect sanatos in urma cu trei saptamani. Desi s-a ingrasat cateva kilograme pe perioada sarcinii, vedeta si-a revenit rapid. Ea si-a recapatat silueta perfecta si, daca nu ai stii, ai zice ca nu a nascut niciodata. Anton...

Velea si Antonia s-au razgandit! Vezi ce nume va purta, de fapt, copilul lor! stiri Antonia » Alex Velea si Antonia s-au razgandit in privinta numelui copilului. Cei doi hotarasera ca baietelul lor, nascut pe 27 decembrie, va purta numele de Cezar Andrei. Acum, insa, au surprins pe toata lumea, alegand un alt nume.Cei doi au anuntat totul int...

Baietelul Antoniei a strans deja o mica avere. Uite cati bani a primit de la prietenii vedetelor! stiri Antonia » Abia s-a nascut, insa baietelul Antoniei pare sa aiba lipici la bani. Acesta a strans deja o mica avere, de la prietemii veniti in vizita la maternitate. Potrivit traditiei este bine ca un nou-nascut sa primeasca bani de la o persoana care-l vede pen...

Primele imagini cu fiul Antoniei si al lui Alex Velea stiri Antonia » Antonia si Alex Velea sunt cei mai fericiti parinti. Cei doi nu mai contenesc sa posteze pe conturile lor de Facebook imagini cu baietelul, insa inca ii tin ascuns chipul. "Multumim pentru urari! Va pupam toti trei!", a scris Alex Velea in dreptul un...