Curentul minimalist: bijuterii din argint simple fara pietre

„Simplitatea este cheiea elegantei adevarate” spunea Coco Chanel si nu avem cum sa nu-i dam dreptate. Intr-o era in care gama dea devenit din ce in ce mai incarcata, iar excesul de aplicatii a facut ca unelesa fie considerate kitch, este timpul ca simplitatea sa isi reintre in drepturi.Simplul nu trebuie asociat cu fadul sau insipidul, simplul poate conferi o tusa discreta, dar sofisticata oricarui look. Daca vorbim dein prezent simplul este inclus cu precadere in curentul minimalist. Minimalismul este opusul maximalismului, mai exact este opusul esteticii romantice sau extravagante. Gama de bijuterii de argint minimaliste sunt piese de o mare simplitate, foarte fine in ceea ce priveste grosimea materialului si doar usor ornamentate.Fiecare bijuterie minimalista surprinde motto-ul curentului, „mai putin inseamna mai mult”. Cerceii de timp minimalist sunt mici, stau lipiti de lobul urechii si au putine pietre. Colierele sunt reprezentate de lanturi foarte subtiri, iar dimensiunile pandantivelor sunt foarte reduse. Colierele minimaliste care au un mare succes in prezent sunt cele simple si delicate care se poarta la baza gatului. Inelele minimaliste sunt inelele foarte fine, cu forma rotunda sau patrata, iar elementul principal este centrat si in echilibru cu intregul.Modelele actuale ale bijuteriilor minimaliste sunt inspirate de geometrie, linii mai pure si taieturi mai definite, si folosesc o singura piesa centrala, inpirata de elemente ale naturii sau de elemente religioase. Culorile sunt si ele simple, duo-ul clasic dintre argintiu si aur galben este spart doar de aurul roz din ce in ce mai mai popular.Chiar daca minimalismul nu include bijuterii incarcate, surprinzator este ca acesta incurajeaza purtarea mai multor bijuterii de acelasi tip in acelasi timp. Mai multe inele la aceeasi mana, mai multe bratari si mai multe coliere. Desigur daca avem mai multe inele la o singura mana nu vom mai pune si bratari. Layaring-ul de bijuterii trebuie sa aiba un echilibru pentru ca rezultatul final sa fie unul perfect. Astfel, odata cu aparitia curentului minimalist, simplitatea este din nou la moda ceea ce diminueaza eforturile noastre in costruirea look-ui pe care ni-l dorim.