De ce celebritatile aleg sa poarte bijuterii din argint

Bijuteriile din argint sunt foarte populare, iar cererea lor nu este inferioara altor metale pretioase. Argintul se caracterizeaza prin ductilitate excelenta, flexibilitate la prelucrare si versatilitate. Aceste proprietati permit crearea de bijuterii din argint rafinate si originale.Bijuteriile din argint sunt foarte populare, iar cererea lor nu este inferioara altor metale pretioase. Argintul se caracterizeaza prin ductilitate excelenta, flexibilitate la prelucrare si versatilitate. Aceste proprietati permit crearea de bijuterii din argint rafinate si originale.Celabritatile nu fac o exceptie in acest caz. Care sunt bijuteriile preferate ale vedetelor – aflam in cele ce urmeaza.In multimea spectacolului mondial, a aparea la un eveniment fara bijuterii este o maniera nepotrivita. Stelele au inteles in mod clar aceasta regula si nu se retin in dorinta de a straluci in sens literal, alegand bijuterii de argint spectaculoase:Gama acestor articole de argint este imensa. Mai mult, vedetele poarta produse ale unor branduri celebre si prezinta bijuterii vintage cu placere. Unele vedete au chiar piese preferate pe care le poarta la ocazii speciale.In ciuda faptului ca vedetele lumii isi pot permite bijuterii din cele mai renumite colectii cu diamante, aur sau platina, multe dintre ele prefera piese mai simple. Deci, printre fanii argintului au reusit deja sa se evidentieze:Actrita este nebuna dupa colierul ei de argint vintage, lansat in anii 60 de casa de moda House of Lavande. Potrivit acesteia, ea nu va fi de acord sa schimbe bijuteriile preferate cu alte comori din lume. Si ca o confirmare, adesea „isi plimba” colierul preferat la petrecerile vedetelor;Faimoasa actrita a devenit recent proprietarul unei bratari de argint de la Cynthia Rowley. In ciuda faptului ca vedeta este un sustinator inflacarat al stilului de viata sanatos, accesoriul intr-un design indraznet a devenit unul dintre cei mai preferati – si desigur este din argint.Vedeta scandaloasa este foarte pasionata de lanturile ei de argint, bijuteriilea acestea fiind adesea vazute in fotografii;Proprietara titlului celei mai frumoase femei din lume, recunoscuta diva de la Hollywood este complet lipsita de luciu plin de farmec si nu abuzeaza de bijuterii argint . Cu exceptia uneia - o bratara de argint intr-un design elegant. Apropo, la un moment dat alegerea verighetelor de catre Angelina si Brad Pitt a facut mult zgomot. Cuplul nu a comandat bijuterii de milioane de dolari cu diamante rare, ci bijuterii din argint;Cantareata este, de asemenea, o amatoare de inele de argint. Aproape niciodata nu iese fara bijuteriile sale preferate de argint.Celebrul fotbalist a avut intotdeauna un bun simt al stilului. Beckham prefera cercei din acest metal pretios - argintul. Mai mult, fotbalistul are cercei gratiosi la ambele urechi si arata intotdeauna impecabil de elegant;Fotbalistul portughez, care a fost recunoscut ca fiind cel mai bun de pe planeta de mai multe ori, este, de asemenea, partial amator de cercei de argint. Stifturile in forma de disc cu zirconii cubice l-au impodobit pe Cristiano de cativa ani la rand.Dupa cum se vede, o multime de vedete de renume mondial poarta argint. Alatura-te lor si tu. Magazinul online marca Ioana Preda vine cu idei noi si interesante pentru fiecare gust!