Cercei de aur in tendinte, adaptati fizionomiei tale

Cei mai vechi cercei descoperiti pana acum au peste 5000 de ani si provin din Alpii Italieni.Initial apanajul barbatilor – razboinici, corabieri sau capetenii – cerceii au devenit interesanti sexului frumos dupa Evul Mediu. De atunci, popularitatea lor s-a extins dinspre Rasarit, cuprinzand pana in secolul XX toate geografiile intr-o varietate de modele, forme si materiale.Cei mai valorizati sunt, desigur, cerceii din metale pretioase – aur, argint, platina. Cerceii de aur sunt atemporali, eleganti si versatili. Poti alege intre modele de aur de 14k sau de 18k, in functie de nuanta tenului si fizionomiei: cercei cu tortite, stud, hoops, candelabru, lacrima, cascada, lantisor – cu model floral, simboluri, simpli, cu pietre, cu insertii, cu email sau perle, cercei de zi sau de ocazie.In functie de nuanta tenului, poti opta pentru cercei de aur alb, galben sau roz. Tonurile de piele calde sunt cel mai bine puse in valoare de aurul galben si roz, in vreme ce tonurile reci sunt potrivite cu aurul alb. Daca tenul tau are ton neutru – egal in nuante calde si reci, vei beneficia de oricare dintre nuantele aurului.Studiaza – fie la incheietura, fie pe antebrat – care este nuanta vizibila a venelor. Daca acestea sunt albastre sau violet, atunci tenul tau are nuanta rece. Dacă, in schimb, venele se vad in tonuri verzui, nuanta pielii tale este calda. Daca nu poti decide intre bleu sau verde, cel mai probabil nuanta tenului tau este neutra.- Stud: sunt cerceii cu o singura piatra, atasati de lobul urechii. In functie de dimensiunea si culoarea pietrei, sunt potriviti pentru majoritatea ocaziilor si fizionomiilor, usor de purtat si versatili. In mod particular au aparut in tendinte cerceii-pereche stud: yin&yang, luna&soarele, Mickey&Minnie etc.;- Aur alb: culoarea este in tendintele acestui an. Daca preferi sau te avantajeaza aurul galben/ roz, poti insera elemente de aur alb in modelul ales. Dintre modelele de cercei de aur alb , cele mai spectaculoase sunt combinatiile cu pietre pretioase sau cu perle, in varianta stud ori lacrima;- Cercei cu perle: stud, buchet, lungi, medii sau scurti – cu perle mici sau mari, cerceii sirenelor aduc omagiu verii si stilului clasic. Printre preferatele stilistilor in acest an, perlele intregesc panteonul cerceilor in trend;- Asimetrii: anul acesta pe podiumuri si-au facut loc cerceii asimetrici – fie reprezentand un concept cu elemente care se completeaza reciproc, fie folosind un model aparent asimetric intr-o combinatie unica;- Hoops: cerceii-cerc traditionali, simplii– fie mari, fie medii sau mici, sunt vedetele anului. Modelul reia stilul primordial al podoabelor pentru urechi, in diferite nuante si dimensiuni, adaugand un plus de modernism prin varianta hoops frontali;- Oversized: bijuteriile supradimensionate sunt starurile absolute ale anului, iar cerceii nu fac exceptie. Lungi, medii sau pe lob, cerceii oversized readuc in atentie stilul art deco impreuna cu ale sale linii drepte, triunghiuri si opulenta ordonata;- Cristal drops/ lacrima: sunt cerceii lungi traditionali. Formati de regula din doua pietre dintre care una in forma de picatura, cerceiisunt potriviti ocaziilor speciale si constituie pretextul perfect pentru o pereche de pietre extravagante;- Candelabru: imprumutand din stilul victorian si aducand in plus un aer de dansatoare orientala, cerceii candelabru sunt preferatii oricarei fashioniste si motivul pentru a te simti fermecatoare, sic si jucausa. 2022 ii retine in topul tendintelor facandu-i potriviti portului de zi cu zi.Dintre modelele la moda in 2022, in functie de specificul fizionomiei tale, iata ce sa alegi:Fizionomia ta va fi pusa in valoare de aproape orice model, cu conditia sa alegi dimensiunea potrivita a cerceilor in echilibru cu proportiile figurii tale. Poti purta modele de cercei stud, hoops medii sau mari, candelabru, curgatori si in special modelul lacrima care iti va complimenta figura la ocazii.Aceasta forma este caracterizata de pometi indepartati si barbie ingusta. Iti vei evidentia armonios figura purtand o pereche de hoops medii sau mici, verigi ovale, cercei cu simboluri florale sau stud de dimensiuni mici, dar mai ales alegand forma candelabru care iti va echilibra minunat fizionomia.Caracterizata prin echilibru intre partea de sus si cea de jos a fetei, aceasta fizionomie are de obicei maxilare mari si o aparenta puternica. Ovalul figurii tale va fi indulcit de o pereche de hoops de dimensiuni mari, chiar decorati cu arabescuri sau pietre. De asemenea, poti purta cu succes cercei rotunzi, stud cu piatra de dimensiuni medii, cristal drops si cercei curgatori cu diamante.Aceasta fizionomie este cel mai bine pusa in valoare de cerceii oversized in forme geometrice. Poti alege fie modele care imbraca lobul urechii, fie cercei stud cu taietura pietrei patrata sau triunghiulara, sau cercei-statement geometrici sau batuti in pietre. Evita modelele hoops sau cauta variante frontale in forma de triunghi sau cu linii drepte.Indiferent ce model preferi, aminteste-ti ca orice vei alege, cerceii iti vor acompania prezenta si iti vor completa in mod fericit tinuta.De asemenea, retine ca important este, sa te avantajeze si sa fie la moda.Sursa foto: Shutterstock