Cum se intretin bijuteriile din aur?

Semnificatia uneio poate transforma intr-un accesoriu extrem de pretios. Chiar si bijuteriile ieftine, din materiale care nu sunt pretioase, se pot transforma in accesorii care sunt o adevarata ancora in trecut, trezind amintiri placute.Iubim bijuteriile, iar acest lucru se vede in popularitatea inelelor, a cerceilor, a bratarilor sau lantisoarelor.Cel mai adesea, bijuteriile sunt realizate din aur si daca sunt bine intretinute pot rezista zeci de ani si pot deveni din ce in ce mai valoroase.Cea mai buna solutie este sa se mearga la bijutier, care foloseste solutii speciale si poate sa corecteze anumite defecte acumulate de-a lungul timpului. Daca ai ajuns la concluzia ca bijuteria ta si-a pierdut din stralucire, a acumulat calcar sau are pete, bijutierul poate rezolva aceste probleme in doar cateva minute.Daca ai grija ca aceste probleme sa nu apara insa, poti pastra orice bijuterie stralucitoare pe termen lung. Pentru asta, ocazional trebuie sa iti cureti fiecare bijuterie in parte. Printre produsele pe care le poti folosi se numara urmatoarele:1. Amoniacul. Poti folosi o solutie realizata dintr-o parte amoniac si 6 parti apa, in care sa scufunzi bijuteriile de aur timp de un minut. Nu depasi un minut, deoarece exista riscul ca bijuteria sa se innegreasca. De asemenea, nu este indicat sa folosesti aceasta solutie ca metoda obisnuita de curatare.2. Otetul. O alta solutie eficienta este cea a curatarii cu otet. Daca pui bijuteriile din aur intr-un bol cu otet pentru o perioada de 20-30 de minute, vei reusi sa indepartezi rapid imperfectiunile cu o periuta de dinti si sa ii redai bijuteriei stralucirea.3. Bicarbonatul. Atunci cand aurul s-a innegrit, banalul bicarbonat de sodiu diluat in apa poate sa fie o solutie excelenta pentru redarea stralucirii.Este important sa cureti cat mai des bijuteriile din aur si sa eviti ca acestea sa isi piarda din stralucire.Daca bijuteriile contin pietre pretioase, misiunea de intretinere este ceva mai dificila. Nu vor putea fi folosite solutiile amintite mai sus, deoarece exista riscul ca piatra sa fie zgariata sau erodata. Totusi, introducerea in apa calda amestecata cu sapun lichid poate sa fie o solutie destul de buna.Este bine sa il cureti lunar, in asa fel incat sa nu astepti pana la pierderea stralucirii. Daca alegi sa optezi pentru o curatare profesionala, este bine sa mergi la bijutier o data la cativa ani cu toate bijuteriile pe care le ai in casa.- Nu lasa bijuteria in amoniac pentru o perioada mai mare de 1 minut!- Atunci cand stergi bijuteriile, foloseste intotdeauna o carpa moale!- Atunci cand folosesti o periuta de dinti pentru curatare, este bine sa folosesti una cu peri moi;- Evita sa folosesti materiale abrazive atunci cand bijuteria are perle sau pietre pretioase, deoarece, cu exceptia diamantului, acestea pot fi zgariate destul de repede.