Elibereaza-te de stres: patru sfaturi utile pentru a te rasfata toamna aceasta

Daca stresul nu iti da pace, este momentul sa pui stop. Pana aici! Este bine sa muncesti, dar fa-o responsabil si intr-un ritm care sa nu iti afecteze sanatatea. Oamenii dragi au nevoie de tine, iar familia este pe primul loc intotdeauna.Lasa stresul la birou imediat ce ai inchis usa dupa programul de lucru. Incearca sa prioritizezi sarcinile pe care le ai, asa ca fa-ti ordine in agenda si da-ti timp o saptamana pentru a rezolva cele mai dificile taskuri. Apoi, ia fiecare zi asa cum vine si nu incerca sa controlezi lucruri care nu depind de tine.Ceea ce depinde de tine, in schimb, este propria fericire si implinire. Asa ca azi iti dezvaluim cateva metode pentru a te bucura de timpul liber si a te elibera de grijile cotidiene. Si pentru ca este inceput de toamna, ce zici sa incepi cu o schimbare de perspectiva?Chiar daca pandemia ne-a obisnuit mai mult ca oricand sa facem cumparaturi online, inarmeaza-te cu masca, manusi si gel antibacterian si porneste la o plimbare in mall-ul tau preferat. Cum toamna si-a intrat bine in drepturi, cu siguranta ai nevoie de produse noi in garderoba.Sezonul acesta se poarta volanele si dantela. Pielea este vedeta indubitabila de pe majoritatea podiumurilor de fashion in acest sezon, iar tricotul este unul dintre materialele care fac furori in combinatie cu dantela. In materie de bijuterii, colierele masive, ceasurile ori cerceii din aur de diferite dimensiuni sunt accesoriile care incanta orice privire.O metoda foarte buna pentru a-ti limpezi mintea este sa faci ordine. In acel moment creierul isi pune ordine in ganduri, reusind sa gaseasca solutii la dificultatile care te apasa. Mai mult decat atat, sa iti decorezi locuinta este o adevarata terapie pentru minte si suflet. Fiind toamna, se poarta visiniul inchis, portocaliul, aramiul sau galbenul.O noua plapuma pufoasa pentru pat, o lenjerie colorata, un nou decor pentru masa din living sunt doar cateva dintre lucrurile care pot aduce o adevarata schimbare in atmosfera casei. Cateva lumanari parfumate, o carte buna si un ceai de portocale sunt terapie pentru sufletul tau. E nevoie din cand in cand sa te opresti din goana zilnica si sa te bucuri de lucrurile marunte.Cand ai fost ultima data intr-o excursie de weekend? Daca nici nu iti mai aduci aminte, este cazul sa iti planifici un city-break, fie si in Romania. Si cum tara noastra nu duce lipsa de peisaje superbe, cu siguranta vei gasi locuri de poveste unde sa iti reincarci bateriile.Noi iti propunem sa vizitezi satul Rametea din judetul Alba. Acolo timpul se opreste in loc, iar peisajul montan te va cuceri instantaneu. Satul este majoritar maghiar, cu oameni gospodari si case albe cu ferestre verzi. Mergand la plimbare pe ulitele satului nu te vei simti in Romania, ci undeva departe, deoarece sunt multi turisti straini care viziteaza locurile.Un alt loc de o frumusete rapitoare este satul Garnic din judetul Caras Severin. Si de data aceasta, populatia majoritara nu este romaneasca, ci ceha. Aici satenii traiesc din turism, asa ca iti va fi usor sa gasesti cazare. Clisura Dunarii este un reper turistic din ce in ce mai cautat in ultimii ani, asa ca daca nu ai ajuns pana acum pe aceste meleaguri, fa-ti timp. Vei repeta experienta si la anul, crede-ne pe cuvant!Adevarata frumusete vine din interior, se spune. Dar si aceasta este proiectata in exterior de increderea pe care o ai in propriile forte. Pentru a dezvolta incredere in fortele proprii trebuie sa muncesti putin, aceasta nu vine de-a gata. Daca tu esti multumita cu tine, vei transmite lumii intregi acest lucru. Asa ca fa-ti o schimbare de look toamna aceasta, programeaza-te la manichiura si la cosmetica. Micile lucruri fac diferenta, iar ritualurile de frumusete sunt un mijloc de rasfat pe care orice femeie trebuie sa-l stapaneasca.Sursa foto: Shutterstock