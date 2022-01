Bratarile cu 7 chakre iti vor insoti succesele personale si profesionale din 2022!

Inca de pe vremea zeului Zamolxe, medicii daci stiau ca nu poti sa vindeci o parte fara a insanatosi intregul si ca nu poti sa vindeci trupul daca nu tamaduiesti mai intai sufletul. In acelasi fel, nu se poate sa ai succes pe un anumit plan, daca viata ta, in ansamblul ei, nu este construita astfel incat sa permita obtinerea unor reusite cat mai mari.Aceste idei stateau la baza invataturii pe care o primeau medicii traci, in urma cu aproape doua milenii si jumatate. Astazi, pornind de la ele au fost construite bijuterii care, de asemenea, au drept scop protectia si dezvoltarea generala a organismului in ansamblul sau.Este vorba despre, care combina calitatile mai multor cristale cu puteri recunoscute, pentru a aduce in acelasi timp sanatate, incredere in sine, succes pe plan profesional sau capacitatea de a atrage iubire si sentimente frumoase.Intrucat ele reprezinta unele dintre cele mai potrivite cadouri la inceput de an, este momentul potrivit pentru a afla cat mai multe informatii despre modul in care te ajuta. Iata de ce se bucura de o atat de mare apreciere din partea tuturor celor care le-au incercat!Termenul „chakra“ inseamna „roata“ in limba sanscrita si desemneaza fiecare dintre centrii energetici ai corpului uman. Fiecare persoana are numerosi centri energetici, dar sapte dintre ei, situati de-a lungul coloanei vertebrale, sunt cei mai importanti. Activarea acestora aduce beneficii insemnate si tocmai acesta este motivul pentru care e recomandat sa porti bratari 7 chakre.In magazinul online ezera.ro exista mai multe modele de bijuterii care au drept scop activarea acestor 7 centri energetici principali. In acest scop, sunt folosite 7 tipuri de pietre semipretioase, cate unul pentru fiecare chakra: agat rosu, chihlimbar, citrin, piatra regelui verde, turcoaz, lapis lazuli si ametist. Actionand impreuna, ele activeaza fiecare centru in parte si, mai ales, fac ca sistemul sa functioneze bine in ansamblul sau, asa cum recomandau inteleptii antici. Treptat, acest tip de actiune produce modificari importante in viata celui care poarta bijuteriile.Beneficiile sunt multiple si pentru simpla lor enumerare ar fi necesare pagini intregi. Exista insa cateva aspecte esentiale care tin de fiecare centru energetic, dupa cum urmeaza:• o buna functionare a chakrei radacinii imbunatateste starea generala de sanatate, aduce prosperitate si incredere in sine, permitand progres pe plan profesional;• o a doua chakra bine energizata amplifica fertilitatea si creativitatea si are efecte benefice asupra tuturor lichidelor din organism,• purtarea unei bratari 7 chakre dinamizeaza si al treilea centru energetic, sporind curajul, vointa si puterea personala;• o chakra a inimii armonioasa te ajuta sa oferi si sa primesti dragoste si sa te bucuri de tot ceea ce este frumos;• centrul energetic al gatului te ajuta – daca este activat corespunzator – sa vorbesti cu mai multa usurinta si putere de convingere, indiferent daca ai in fata unul sau mai multi interlocutori;• centrul energetic situat intre sprancene, numit si „al treilea ochi“, sporeste puterea de concentrare si amplifica intuitia;• o chakra a saptea bine alimentata cu energie te ajuta sa te simti in armonie cu tine insuti, dar si cu intreaga lume.Alege tipurile de bratari 7 chakre care iti plac mai mult de pesi te vei bucura, la randul tau, de toate aceste efecte pozitive!