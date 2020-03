Imparte un zambet pe perioada pandemiei - ofera-le celor dragi o bratara ca semn al solidaritatii

Traim si vom trai in continuare intr-o lume plina de incertitudini. Se pare ca noul COVID-19 a dat planurile oricui peste cap, dar mai mult decat atat, a inceput sa afecteze economia tarii si sistemul medical. #Stamacasa este un nou slogan care circula pe retelele de socializare prin care cei aflati in autoizolare isi expun solidaritatea fata de toti ceilalti romani.Se spune ca nu putem face mai mult decat ne recomanda medicii: stam in casa, in autoizolare pentru binele nostru si a celor din jur. Totusi, zambetul de pe buzele celor izolati la domiciul nu ar trebui sa dispara, iar pentru a ne asigura ca cei dragi nu se simt singuri le putem oferi un cadou, ca semn al solidaritatii.Atat cadrelor medicale, cat si celor ce respecta carantina ar trebui sa le fim pe deplin recunoscatori. Cu siguranta toate aceste persoane apreciaza faptul ca am constientizat gravitatea situatiei si am ales sa ne autoizolam. Le putem multumi pentru tot ceea ce fac, pentru faptul ca sustin acest demers „#stamacasa” oferindu-le o bratara. Old Skipper este un magazin reper in acest sens, renumit pentru bratarile handmade pe care le pune la dispozitia tuturor celor care isi doresc sa faca un cadou din suflet pentru suflete.Nu putem risca sa ne expunem zonelor aglomerate in aceasta perioada, asa ca mai bine profitam de alternativele diverse pe care magazinele din mediul online ni le pun la dispozitie. Acum, mai mult ca niciodata, ne este recomandata plata cu cardul, fiind o metoda prin care putem preveni extinderea COVID-19.In cadrul magazinului online de bratari oldskipper.ro , o data aleasa bratara dorita, comanda poate fi platita cu cardul bancar, iar pentru a nu fi nevoiti sa parasim domiciliul, putem trece direct adresa persoanei vizate. In acest mod, surpriza va fi una pe masura – o bratara nautica sau din piele, un semn al solidaritatii supreme, un accesoriu elegant, unisex ce se potriveste la mai multe tipuri de tinute.Cu ce ne intamplina Old Skipper? Vorbim de un magazin online cu vitrine virtuale incarcate cu bratari handmade. Bratari nautice, bratari aviator , motorsport si chiar bratari din piele – toate fac parte din colectia de categorii din cadrul magazinului online amintit anterior. In functie de preferintele persoanei vizate, cadoul perfect va putea fi ales de pe oldskipper.ro . Mixurile de culoare, dar si combinatiile inedite dintre franghie nautica si piele fac din aceste bratari un simbol al rezistentei in timp, al elegantei la superlativ.De exemplu, pentru aviatorii dragi noua sau pentru persoanele care iubesc tot ce tine de aviatie, bratarile aviator sunt o recomandare. Sistemul de inchidere este reprezentat de un avion, asupra caruia se concentreaza intreaga pasiune pentru acest domeniu de activitate.Pentru si mai multe detalii, pentru a oferi un zambet larg, cald in aceasta perioada extrem de dificila pentru fiecare roman, cei interesati sunt invitati sa acceseze magazinul online mentionat anterior.