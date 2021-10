Bijuterii care sa nu iti lipseasca in sezonul sarbatorilor

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi și fiecare ne dorim să strălucim, fie că le petrecem acasă, în sânul familiei sau alături de prieteni. Se spune că la ocazii speciale - mai ales de Anul Nou - este bine să ai un obiect pe care nu l-ai mai purtat în outfit, ca să fie anul cu noroc. Tocmai de aceea noi îți recomandăm azi bijuterii pe care să le achiziționezi până atunci, să fii sigură că nu te prinde ocazia specială fără strălucire. Cumpără-le din timp ca să eviți aglomerația curierilor. În plus, poți să-i surprinzi pe cei dragi, oferindu-le un cadou cu suflet.Bijuteriile sunt cadouri atemporale pe care poți să ți le faci sau să le oferi atât cu ocazii speciale, cât și pentru a marca un moment de căpătâi în viață sau doar pentru a-ți arăta afecțiunea pentru cineva drag.Așadar, iată propunerile noastre pentru bijuterii care să-ți întregească outfit-ul sau de pus sub brad.Cerceii sunt bijuteriile pe care orice doamnă și domnișoară le poartă negreșit. Indiferent de metalul din care sunt construiți și pietrele cu care sunt decorați, o pereche de cercei reprezintă accesoriul perfect pentru orice ocazie.Cu cristale Swarovski sau pietre semiprețioase, cerceii sunt mereu bineveniți în orice trusă de bijuterii. Brățările sunt și ele podoabe care se încadrează în topul preferințelor doamnelor. Placata cu argint, aur sau rodiu; decorata cu cristale, perle sau pietre, fiecare brățară are farmecul său și va pune cu succes în evidență încheietura mâinii celei care o poartă.În funcție de outfitul pe care îl alegi, brățările pot să fie în stil minimalist, simplu; sau vintage, puțin mai încărcat, însă pline de farmec, cu siguranță. Alege-le în primul rând pe cele care îți plac și care transmit cât mai multe despre tine. Colierele sunt elemente statement care decorează orice ținută cu succes. Își au originea în vremuri demult apuse, însă scopul lor nu s-a schimbat defel de atunci și până în ziua de azi.Acestea pot transforma chiar și o ținută care inițial pare banală într-una cu adevărat spectaculoasă, datorită pietrelor cu care sunt decorate și a materialelor cu care sunt placate.Cel puțin unul trebuie să se afle în fiecare casă în care locuiește o doamnă sau o domnișoară.Inelele sunt un simbol al legăturilor puternice între persoane și al unor sentimente greu de spus în cuvinte. Tocmai de aceea, fie că îți cumperi tu un inel pentru a marca un eveniment important din viață sau alegi să-l faci cuiva cadou, inelul este un accesoriu foarte apreciat.Indiferent dacă alegi inele placate cu aur, argint sau rodiu, alături de cristale sau pietre, fiecare dintre acestea va reprezenta un cadou dăruit din suflet. Pandantivele , cu valoarea lor de talisman - care izvorăște din istorie - sunt unele dintre cele mai apreciate bijuterii de către femeile și fetele de orice vârstă. Asta pentru că acestea pot descrie atât de bine o stare pe care cea care le poartă o are sau pot fi un simbol care o face să zâmbească ori de câte ori îl vede.Cu siguranță știi data nașterii a celei căreia vrei să-l faci cadou, așa că un pandantiv cu piatra specifică lunii sale o va lua prin surprindere în cel mai frumos mod posibil.Fie că alegi să îți faci ție un cadou sau unei persoane dragi din viața ta, la Roxanne's vei găsi o multitudine de bijuterii din care să le alegi pe cele mai potrivite pentru fiecare. Toate sunt lucrate handmade în Israel și vin însoțite de garanție pe viață. Așa că sunt mai mult decât potrivite pentru a fi lăsate moștenire generațiilor ce vin.Alege strălucirea pentru orice ocazie și vei vedea că lumea din jurul tău se va schimba!