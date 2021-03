Ce bijuterii sa porti in functie de sezon

Ca o femeie pasionata de moda si trenduri, trebuie sa fii mereu la curent cu cele mai potrivite alegeri in functie de sezon, fara a uita sa adaugi elemente importante din stilul tau personal. Acum ca sezonul cald este mai aproape, cu siguranta te vei simti mai inspirata si dornica sa combini piesele tale preferate cu cele mai spectaculoase accesorii. Iata ce bijuterii este recomandat sa porti in fiecare sezon:Cand sezonul rece este pe final, poti sa renunti incet la straturile de haine groase si sa-ti lasi pielea sa vada soarele. In aceste momente este recomandat sa scoti din sertare bijuteriile pline de personalitate pe care nu le puteai etala pe timp de iarna. La acest capitol intra colierele cu mai multe lanturi, subtiri, pandantivele colorate, cerceii cu diamante si flori etc. Cerceii pe care ii porti vara sunt vedeta oricarei tinute, deoarece iti poti purta parul in coada sau in coc pentru a-i scoate in evidenta. De aceea, trebuie sa alegi modele gingase, dar originale, care te avantajeaza din toate punctele de vedere.Daca esti genul de femeie jucausa, pasionala si adori culorile, nu evita sa porti cercei cu forme inedite, bratari late aurii sau chiar multicolore. Personalitatea ta adevarata trece printr-o schimbare necesara in timpul primaverii si poti inflori precum natura. Inspira-te din colectia recenta Simone Rocha x H&M, care abunda in culori dulci, pattern-uri indraznete si accesorii aproape copilaresti. Odata ce soarele se instaleaza pe cer, ai posibilitatea sa stralucesti cu ajutorul bijuteriilor. De asemenea, bucura-te de acest nou inceput si fa-ti cadouri ori de cate ori observi o bijuterie care iti face cu ochiul din vitrina sau digital.Tine cont de cum sunt impartite si categoriile de parfumuri: cele fresh, fructate si dulci pentru vara, iar cele dramatice, unisex pentru iarna. Ei bine, poti aplica aceleasi reguli si in ceea ce priveste bijuteriile. Toamna este a tinutelor sobre: articole vestimentare precum pantalonii lungi si largi, sacourile, maletele si trenciurile. Acestea se potrivesc de minune cu bijuterii supradimensionate din aur sau argint, cu pietre negre si coliere impunatoare. Chiar daca parul iti acopera urechile si cerceii raman ascunsi in mare parte a timpului, ii poti purta la birou sau cand iesi la intalniri cu persoana iubita.Accesoriile, in special bijuteriile, dicteaza de multe ori tipul de tinuta pe care o porti sau stilul pe care il abordezi cu o anumita ocazie. De aceea, este important sa le alegi cu grija si pe baza preferintelor tale. Acestea pot vorbi despre rafinamentul cu care abordezi subiectul fashion, dar si despre pasiunile pe care le ai. Acum bijuteriile si accesoriile devin modalitatea principala prin care te poti exprima, mai ales daca incerci sa fii constienta de industria fast fashion si sa cumperi mai putine haine in fiecare sezon. De asemenea, orice persoana interesata de vestimentatie si de felul in care arata oricand iese din casa va avea in colectie cat mai multe bijuterii pe care le poate etala pe tot parcursul anului.Sursa foto: pexels.com