Ce bijuterii se potrivesc perfect cu pielea bronzata?

Este vara și suntem siguri că ești în căutarea celor mai frumoase bijuterii, care să se asorteze cu pielea bronzată. Dacă nu știi ce accesorii să mai adaugi în colecția ta, în continuare îți recomandăm câteva bijuterii spectaculoase, pe care le poți purta cu succes vara aceasta și nu numai. Suntem siguri că o să îți placă și că le vei găsi încântătoare.Primele tipuri de bijuterii pe care ți le recomandăm sunt bratari argint cu snur . În contrast cu pielea bronzată, argintul se vede foarte frumos, așa că asigură-te că ai astfel de bijuterii în colecția ta. La Chic Bijoux poți găsi cele mai frumoase astfel de brățări, într-o gamă variată de modele.În plus, la fiecare model de bijuterie poți alege tipul de șnur, culoarea și mărimea acestuia, astfel încât să te asiguri că vei purta o bijuterie 100% pe placul tău. Brățările de acest tip pot fi personalizate pe spate, cu inițiale, o dată, un cuvânt sau un mesaj scurt, în funcție de dimensiunea pandantivului. Un exemplu de astfel de bijuterie este aceastăBrățara are o semnificație aparte, având în vedere că simbolizează legenda Soarelui, a Lunii și a Eclipsei. Este foarte ușor de asortat și datorită șnurului din mătase vegetală, de mărime reglabilă, ți se va potrivi la fix.Pentru că am menționat deja că argintul se vede excelent pe pielea bronzată, continuăm în aceeași notă și îți recomandăm și lănțișoare din argint. Poți opta pentru lănțișoare la baza gâtului, pentru ținutele cu decoltee discrete sau poți alege lănțișoare mai lungi, care să îți complimenteze decolteul. Din această categorie, pentru vară, îți recomandăm unMotivul pentru care l-am ales nu este unul întâmplător, având în vedere că vara este anotimpul perfect pentru a călători cât mai mult și pentru a te bucura de cât mai multe destinații noi. Poartă acest lănțișor ori de câte ori mergi în vacanță și cu siguranță vei avea un talisman norocos, care să îți ghideze pașii spre cele mai frumoase obiective turistice.Pentru că este vară, nu puteam să nu îți recomandăm și brățări de picior. Este sezonul lor, așa că profită și poartă cât mai multe astfel de bijuterii deosebite. Poți opta pentru modele mai simple, cu un pandantiv delicat sau pentru modele deosebite, care vor atrage toate privirile, așa cum este și aceastăPoți alege câte pandantive (elemente) să aibă și ai la dispoziție o listă dintre care le poți alege. Este o brățară ideală pentru o vacanță la mare sau pentru a o purta prin oraș, ori de câte ori ți se face dor de vacanță. Nu-i așa că arată superb?Dacă ți-au plăcut aceste sugestii, nu uita că le poți comanda direct de pe site-ul Chic Bijoux!Surs foto: www.chicbijoux.ro