Frumusetea verighetelor si bijuteriilor cu diamante

Aproape fiecare viitoare mireasa sau viitor mire se intreaba de ce sa aleaga o verigheta cu diamante in defavoarea unei verighete simple dintr-un metal pretios, asa cum aveau bunicii nostri. In primul rand, o bijuterie cu diamante cum este verigheta este mai luxoasa, captivanta si interesanta decat o verigheta simpla. Cand verigheta ta va fi admirata de prieteni si colegi, va straluci si refracta lumina, fiind foarte placuta de purtat.In al doilea rand, este vorba de simbolism. Verigheta insasi, fiind un cerc, este simbolul iubirii eterne si nemuritoare; diamantul pe care il adaugi verighetei ofera inca un strat de simbolism. Diamantul este cea mai rezistenta piatra pretioasa, dar si cea mai frumoasa si apreciata, imprumutand aceste caracteristici iubirii voastre care va rezista testului timpului.In al treilea rand, este vorba de stil - poti alege marimea si tipul diamantului pe care il vei adauga verighetei, asortandu-l cu inelul de logodna. Astfel, vei obtine o pereche placuta din punct de vedere estetic ce, la fel ca voi doi, arata ca este facuta una pentru celalalta.Multi domni viitori miri isi pun intrebarea daca o verigheta cu diamante nu este prea mult pentru ei. Este o preocupare chiar des intalnita la inceputul pregatirilor pentru nunta. De fapt, totul tine de increderea in sine. O verigheta cu un singur diamant simplu nu este prea mult, pur si simplu arata foarte bine. Pentru domnii cu mai multa incredere in sine, bijuteria Exquisite propunecu mai multe diamante discrete, ce vor adauga mai multa stralucire ce va scoate in valorea celelalte bijuterii, inclusiv ceasul de mana. Chiar daca verigheta este singura bijuterie pe ca viitorul mire o va purta, ea este suficienta pentru a-l face remarcat.Dupa o simpla cercetare pe net a ofertei de verighete si, vei constata ca optiunile sunt foarte numeroase si atragatoare. Nu este foarte simplu sa alegi verigheta potrivita pentru voi doi. Acesta este un lucru bun - inseamna ca vei alege un model de verigheta aproape unic voua, scapand de situatia bunicilor nostri care aveau toti cam acelasi model de verigheta.Cuvantul diamant vine din limba greaca - "adamao" ce inseamna a imblanzi, a supune. In prezent, cuvant diamant este sinonim cu duritate crescuta, rezistenta. Totusi, nu pentru rezistenta lor in timp sunt apreciate diamantele. Vei fi surprins(a) sa afli ca diamantele din antichitate aratau destul de anost in comparatie cu diamantele moderne. Acest lucru este datorat faptului ca mesterii bijutieri nu cunosteau metode avansate de a taia si slefui diamantele. In prezent, metodele moderne si mestesugul lor dezvaluie adevarata frumusete a diamantelor - ele sunt pietre pretioase multifatetate cu factor de stralucire la superlativ. Mai mult decat orice alta bijuterie, bijuteriile cu diamante absorb lumina si o reflecta intr-un mod ce desfata privirea. Diamantele folosite in montajul bijuteriilor din portofoliul casei Exquisite sunt analizate atent si certificate de GIA si IGI, cele mai prestigioase institute de gemologie din lume. Asta inseamna ca pietrele ce iti vor infrumuseta mana radiaza lumina intr-un mod superb, fiind un martor al iubirii vostre constante si al viitorului vostru stralucitor. Un ultim sfat: atunci cand cumperi bijuterii cu diamante, asigura-te ca diamantele provin de la furnizori care au o reputatie impecabila pentru practicile lor etice. Din pacate, exista diamante oferite pe piata internationala ce au o provenienta dubioasa si deranjanta. Constiinta ta nu trebuie sa fie incarcata cu acest lucru, iar banii tai nu trebuie sa finanteze astfel de practici. Diamantele din bijuteriile comercializate de casa Exquisite sunt certificate independent si au garantia ca nu sunt patate de conflict sau incalcarea drepturilor omului.