Merita sa repari bijuteriile de aur sau argint?

Dacă porți bijuteriile cu atenție, le cureți și le păstrezi frumos, atunci ele rezistă o viață întreagă. Totuși, chiar și celor mai grijulii persoane li se poate întâmpla inimaginabilul: bijuteria preferată se strică. Dacă ai bijuterii valoroase, orice mică defecțiune reprezintă un motiv de supărare și chiar disperare.Spre deosebire de mașini, bijuteriile nu se devalorizează prin folosire. Adesea, în funcție de bijuterie, valoarea sa poate crește odată cu trecerea timpului. Însă chiar și o bijuterie banală cu valoare sentimentală ridică întrebarea: O repar sau cumpăr o bijuterie nouă care să o înlocuiască pe cea stricată?Dacă ai bijuterii pe care le porți zilnic, este de așteptat să se uzeze. În timp, unele bijuterii au nevoie să fie re-placate cu un metal prețios, pietrele prețioase necesită o fixare mai bună iar încheietoarea trebuie strânsă sau reparată.Se pot întâmpla și accidente mai grave, cum ar fi pierderea sau ciobirea unui diamant sau altei pietre prețioase, ori eroziunea metalului prin expunerea sa la substanțe chimice. Deși majoritatea defecțiunilor suportate de bijuterii pot fi remediate, este necesar să te gândești bine dacă asta îți dorești, înainte de a merge la bijutier. Dacă bijuteria stricată nu are valoare sentimentală pentru tine, există opțiunea să o înlocuiești c u o bijuterie nouă. De asemenea, dacă totuși o bijuterie are valoare sentimentală pentru tine dar stilul ei nu este exact ceea ce-ți dorești tu, o poți transforma într-o bijuterie nouă decât să o repari și să nu o porți cu drag.Valoarea bijuteriei este alt criteriu ce trebuie luat în considerare. Chiar dacă îți place o bijuterie, este posibil ca prețul plătit pentru repararea ei să nu merite. Pe de altă parte, o bijuterie scumpă sau imposibil de înlocuit este cea mai bună candidată la reparare.Bijutierul va dori să examineze bijuteria de aur sau de argint cu defecte și apoi să-ți ofere opțiuni de reparare și un preț pentru fiecare variantă. Totuși, unele probleme sunt relativ comune și e bine să știi că pot fi reparate la bijutier. Acestea sunt: ruperea unui lănțișor, încheietori care nu se mai închid sau nu se mai deschid, pietre prețioase care se mișcă în montură sau au căzut de tot, îndoirea inelelor, decolorarea metalului, subțierea inelelor, suprafețe zgâriate etc etc. Vizitează pagina dea Bijuteriei Stil pentru a afla amănunte despre tipurile de reparații ce se pot realiza.Dacă nu ai un bijutier în care ai încredere și a cărui muncă o cunoști sau nu te poți duce la bijutierul care ți-a vândut bijuteria, începe căutarea unui bijutier cu experiență ce are recenzii pozitive și poți vedea dovezi ale reparațiilor făcute anterior. Dacă nu ești mulțumit(ă) cu prima opinie sau primul preț primite, mai caută încă o părere. Este posibil ca unii bijutieri fără experiență să-ți spună că bijuteria este imposibil de reparat și să-ți recomande să cumperi una nouă, în timp ce un veteran din industrie să-ți repare bijuteria fără nicio urmă că ar fi existat vreodată un defect.Există și situații în care o bijuterie nu poate fi reparată, indiferent de cât de dragă îți este. Anumite diamante ciobite pot fi șlefuite și montate din nou, însă această opțiune nu este întotdeauna valabilă - depinde de mărimea diamantului și poziționarea sa în cadrul bijuteriei. Dacă tot montajul poate fi salvat, verifică dacă poți schimba diamantul și plăti diferența pentru a-l înlocui cu unul nou.La final, ține cont de faptul că o bijuterie de aur sau argint nu poate fi reparată la nesfârșit, căci se slăbește integritatea structurii. În acest caz, discută cu bijutierul specialist de la Bijuteria Stil despre transformarea piesei în altă bijuterie. Sau este posibilă crearea unei bijuterii asemănătoare cu originalul din bucățile ce pot fi refolosite.