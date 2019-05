Ultimele tendinte in materie de bijuterii - regasite in colectiile de la SaraTremo

Bijuteriile constituie solutia ideala de a completa o tinuta de actualitate, un mod elegant de a sublinia rafinamentul si gesturile feminine. Accesorizarea trendurilor vestimentare cu ajutorul unor bijuterii statement in acest an reprezinta calea ideala de a evidentia trasaturi frumoase, conturand aparitii inegalabile., magazin online de bijuterii si accesorii in voga, vine in intampinarea publicului interesat cu solutii de accesorizare deosebite, cu bijuterii de poveste pentru intreaga familie, dar si alte accesorii de calitate. Acestea sunt disponibile în cadrul site-ului oficial www.saratremo.ro si au fost special adunate din lumea intreaga, cu drag pentru pasionate.Se apropie sezonul nuntilor, astfel ca specialistii au pregatitinedite, perfecte pentru a completa rochia alba ce va fi purtata in mult asteptata zi. Pentru ca este foarte important ca totul sa iasa perfect in ziua nuntii, Sara Tremo a pregatit pentru cele interesate nu doar bijuterii rafinate si elegante, dar si un ghid pentru alegerea celor potrivite, in functie de coafura. Vezice recomanda specialistii.Au cucerit iremediabil atentia reprezentantelor feminine si se incadreaza in randul ultimelor tendinte din acest an colectiile de, respectiv aur alb. Se regasesc in portofoliul SaraTremo si constituie o sursa de inspiratie atat pentru stilurile minimaliste - reprezentate de bijuterii fine, cat si pentru cele indraznete - reprezentate de bijuterii impunatoare.Este o perioada ideala pentru a investi insau aur clasic, intrucat SaraTremo se intrece pe sine prin promotii, venind in intampinarea clientilor cu discounturi consistente la bijuteriile in tendinte.Alegeri interesante la capitolulsunt creolele simple, duble sau impletite, in modele variate - cercei placati cu aur 18K, dar si lantisoarele sau bratarile personalizate cu pandantiv. Elegante si aspectuoase, acestea vor conferi tinutei un aer de superioritate, de senzualitate si feminitate la superlativ. Bijuteriile placate cu aur 18 K, dar si cele placate cu aur alb, devin piese statement in outfit-uri diverse, constituind solutii elegante pentru tinute impecabile.In categoria bijuteriilor placate cu aur alb, optiunile de accesorizare sunt cu atat mai interesante si atragatoare. Devine obligatorie in cutia de bijuterii a femeilor prezenta cerceilor ce au la baza acest metal, intrucat sunt o solutie clasica si mereu eleganta. Colectia pe care o propune Sara Tremo in acest sens, deosebit de eleganta, se pliaza pe stiluri elegante si casual variate, metinand aspectul sofisticat, rafinat, al oricarui outfit. Aurul alb nu este doar o optiune moderna privind accesoriile, dar si o alternativa placuta pentru cele care nu sunt adepte ale aurului galben. Un colier cu pandantiv, o bratara cu design aparte, un inel placat cu aur alb si insertii de zirconiu - spre exemplu, sau cerceii cu pietricele colorate sub diverse forme - toate sunt idei interesante privind accesorizarea tinutelor de actualitate. Acestea, dar si alte modele de bijuterii placate cu aur intampina femeia moderna de azi si surprind prin costurile echilibrate la care pot fi achizitionate.si accesorii in tendinte sunt disponibile pe www.saratremo.ro.