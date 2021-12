3 soft skills pe care sa ti le dezvolti in 2022 si cum te ajuta in cariera

Odată cu stilul de muncă la distanță, în afara biroului, au apărut noi cerințe în ceea ce privește joburile existente și mai ales cele noi. Conform raportului oficial al World Economic Forum, Future of Jobs Report , până în 2025 jumătate din populația cu un loc de muncă stabil va avea nevoie să învețe noi abilități sau să se perfecționeze în anumite domenii, pentru a rămâne relevantă în piața muncii.Astfel, trei dintre cele mai vehiculate skill-uri soft sau abilități ca fiind de bază în cerințele angajatorilor în următorii ani vor fi:La prima vedere ai spune că este un skill specific domeniilor tehnice, IT, matematică sau inginerie. Nici pe departe! Spre exemplu, oamenii de vânzări au o gândire analitică foarte bună, prin natura muncii, fiind puși în situația de a identifica și analiza activitatea și cerințele clientului, și a găsi produsul sau serviciul potrivit. Dacă te regăsești în aceste cuvinte, ia în considerare un job în vânzări dintre cele pe care le găsești aici . Chiar dacă simți că nu ai această abilitate, fă un exercițiu de introspecție și identifică momentele când ai identificat informația de bază într-o situație problematică, ai interpretat-o și ai găsit o soluție. Gândirea analitică este ca un mușchi pe care îl antrenezi constant.Creativitatea nu se caută doar în domeniul artistic, ci și în domenii mai tehnice sau care implică interacțiunea cu oamenii. Te-ai găsit în situația în care ai admirat un coleg care cu foarte mare creativitate a eficientizat un raport în Excel, printr-o metodă la care tu nici nu te gândisei? Ei bine, și creativitatea se cultivă și se dezvoltă în orice domeniu. Îți va permite astfel să privești situațiile, chiar și pe cele mai banale, dintr-o altă perspectivă mai eficientă și mai interesantă. Cum rămânem creativi? În primul rând prin educație non-formală, precum podcast-urile oferite de specialiști în design thinking, psihologi dar și specialiști din domeniile în care activăm, spre exemplu acest discurs dintr-o conferință TED.Flexibilitatea este capacitatea de a reacționa rapid și cu calm în anumite situații critice, atât la locul de muncă, cât și în viață. Pe măsură ce înaintăm în vârstă devenim mai puțin deschiși la nou și schimbare, rutina ne dă un fals sentiment de siguranță iar teama de necunoscut crește. Sunt situații în care noi proceduri la job ne dau bătăi de cap, ne pun în situații tensionate și uneori chiar renunțăm doar pentru că nu am reușit să ne adaptăm. Acest lucru însă, se poate schimba din interior, din noi, trebuie doar să ne dorim.Ultimii doi ani și-au pus amprenta asupra modului de lucru, asupra modului de management și coordonare a unei echipe și mai ales asupra setului nostru de abilități. Dacă până în 2019 conceptul desaune părea imposibil de pus în practică sau poate eficient doar în anumite domenii, iată că am am început să învățăm noi abilități într-un timp relativ scurt. Așadar, nu este imposibil să ne dezvoltăm și alte soft skills utile în carieră și nu numai.Foto: Anna Tarazevich / Pexels