4 metode care te vor face sa fii productiv, nu ocupat

A fi ocupat si a fi productiv sunt doua lucruri total diferite. Intr-o lume in care a devenit la moda sa fii ocupat, sa spui ca muncesti si sa ai intotdeauna agenda plina, putini sunt cei care exploateaza timpul pe care il au la dispozitie in moduri care sa le aduca beneficii.Exista mai multe metode cunoscute prin care iti poti eficientiza eforturile si prin care poti realiza tot ce ti-ai propus.Aceasta lege presupune ca “Munca se extinde pentru a umple timpul alocat ei”. In alte cuvinte, cu cat aloci mai mult timp unei sarcini, cu atat va dura mai mult pana vei termina. Pentru a evita pierderea timpului, Parkinson venea cu doua solutii care in prima instanta, nu se potrivesc:- Trebuie sa limitezi sarcinile, astfel incat sa fii nevoit sa le realizezi doar pe cele esentiale.- Trebuie sa limitezi timpul alocat sarcinilor, astfel incat sa le faci doar pe cele esentiale.Poate suna absurd, insa aceasta este o metoda foarte buna de a te asigura ca duci ceva la bun sfarsit. Aceasta regula vine in completarea legii lui Parkinson. Tot ce trebuie sa faci este sa iti notezi sarcinile care ti se par esentiale pe ziua respectiva, apoi sa cantaresti variantele si sa decizi care este, de fapt, cea mai importanta dintre ele. Ulterior, te apuci de sarcina in cauza si nu te lasi distras de absolut nimic pana la finalizarea ei.