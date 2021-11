Antreprenoriatul feminin. Cum te impui si ce calitati te ajuta sa ai succes!

Femeile au inceput sa prinda tot mai mult curaj pentru a porni pe calea antreprenoriatului. Desi cu multi ani in urma aceasta era o zona dominata de barbati, in prezent, tot mai multe platforme promoveaza femei de succes, iar doamnele au reusit sa se impuna si sa ofere adevarateNu oricine face performanta in antreprenoriat. Este nevoie de calitati puternice si de disciplina. Concomitent cu efortul depus pentru, otrebuie sa lucreze si lasi sa-si dezvolte un sistem de valori.O buna antreprenoare trebuie sa dea dovada de calitati precum:Odata ce ai decis ca vei face acest pas spre lumea antreprenoriatului, trebuie sa iei in calcul si obstacolele care pot aparea si sa inveti sa le depasesti, sa-ti asumi si posibilitatea unui esec si sa te educi pentru a trece peste aceste bariere si sa continui sa incerci. Reteta succesului nu o cunosti intotdeauna din prima incercare. La inceput este nevoie sa-ti dedici mare parte din timpul tau pentru afacere, sa muncesti peste program sau sa renunti la unele placeri. Doar determinarea te va ajuta sa reusesti.O zicala spune “spera la ce e mai bun, dar pregateste-te pentru ce e mai rau”! Este lectia pe care trebuie sa o inveti. Asta inseamna sa iti asumi greselile, riscurile si sa nu te opresti. Daca alegi sa te impiedici de primul obstacol sau sa dai vina pe factori externi sau pe alte persoane pentru orice nereusita, nu vei ajunge departe. Totodata, la pachet cu asumarea trebuie sa vina si increderea in propriile forte. Nu trebuie sa lasi micile esecuri sa te doboare si nici nu trebuie sa accepti jumatati de masura. Sa vrei sa faci totul mai bine si sa crezi in tine!, in care cad multi antreprenori, fie ei barbati sau femei, este falsa impresie ca detin adevarul absolut, solutia perfecta. Atunci cand nu asculti in jur, nu faci eforturi sa inveti mai mult, sa te perfectionezi si sa lucrezi si cu echipa, risti sa comiti erori majore sau sa clachezi. Totodata, pe langa invatarea permanenta, trebuie sa dai dovada de organizare. Nu lua rolul de antreprenor ca pe o joaca, „lucrez cand vreau, cum vreau, ce vreau”. Trebuie sa te disciplinezi, sa iti formezi un program si sa nu te lasi distrasa de la calea pe care ai pornit.