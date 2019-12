Elite Business Women te invata cum sa atragi finantare - Un hotel in valoare de 10 milioane de EURO, construit prin Ajutor de Stat

Elite Business Women, un club dedicat femeilor antreprenor din țară și din străinătate, prezintă o analiză cu privire la sursele de finanțare pe care antreprenorii le au la dispoziție.Conform Roxanei Mircea, consultant în atragerea de fonduri UE și membră a Elite Business Women, realizează un top al industriilor care accesat finanțări externe fie prin fonduri UE sau ajutoare de stat. Un TOP 5 cu industrii bazate pe finanțări externe arată astfel:- industria automotive;- producție, mobilă, textile, detergenți, tractoare, alimentară (biscuiți, înghețată, mezeluri etc);- IT;- turism (extindere, construire, dotare hoteluri);- colectare și reciclare deșeuri.Cât privește strategia României de atragere de fonduri UE, Roxana Mircea afirmă că în general, fondurile europene destinate IMM-urilor au fost absorbite, au fost axe unde concurența a fost și de 400%. Consultantul în fonduri UE atrage atenția că problema României rămâne lipsa proiectelor de infrastructură care limitează activitatea, iar finalizarea proiectelor de transport ar ajuta cu o creștere de cel putin 500% în atragerea și implementarea proiectelor cu fonduri UE si ajutoare de stat; reamintim doar câteva investiții de peste 5 miliarde euro: Audi, Mitsubishi, Volkswagen, Jaguar, pe care Romania le-a ratat din pricina lipsei infrastructurii, în ultimii 7 ani. Aceste investiții ar fi generat direct peste 10.000 de locuri de muncă și dezvoltarea pe orizontală a altor cel puțin câteva sute de companii mai mici.„Ca țară, am început deja negocierile pentru următoarea perioadă 2021-2027; iar strategia României ar trebui să plece de la realitatea economică și de la nevoile de dezvoltare ale companiilor prin consultări cu Asociațiile de profil, Patronate”, declară Roxana Mircea, consultant în fonduri UE și membră a Elite Business Women.În viziunea consultantului Roxana Mircea, o industrie poate să crească cu minim 20%; un exemplu ar fi producția, în general, textilele sunt domenii eligibile atât pe fonduri UE, unde pot primi până la 90% nerambursabil daca sunt micro sau 70%-companii mici (maximum 49 de angajați), cât și pe Ajutor de Stat unde primesc 50% nerambursabil inclusiv companiile mari (+249 de angajați). Românii pot accesa fonduri pentru construirea unei hale de la 0 și echipamente sau pentru extinderea halei actuale sau doar achiziție simplă de echipamente de producție, software.Analiza comunicată are la bază proiecte proprii cu fonduri UE sau Ajutoare de Stat pe care consultantul Roxana Mircea le-a câștigat împreună cu clienții săi, pe parcursul ultimilor 10 ani. Dintre acestea, menționăm:- hoteluri (deja construit - în valoare de 10 milioane de euro, la Brașov ce a beneficiat de un Ajutor de Stat de 3,6 milioane euro); în construcție -Techirghiol, Câmpulung (hoteluri cu valoare de circa 1,3 milioane euro, fiecare);- fabrici de producție: mobilă, textile, biscuiți (proiect de 36 milioane de euro la Craiova, ce a beneficiat de un Ajutor de Stat de circa 6,6 milioane euro);- reciclare-POR 2.2- producție genți-Schema pe costuri salariale -HG 332/2014- confecții metalice-Schema pe costuri salariale-HG 332/2014- utilaje de construcții-POR 2.1;- software;- producție obiecte sanitare, celuloză, parchet, mase plastice-HG 495-scutirea de la plata certificatelor verzi.Roxana Mircea vorbește și despre greșelile pe care le fac antreprenorii români atunci când vor să acceseze fonduri UE. Printre cele mai întâlnite sunt cele legate de partenerul cu care pleacă la drum, nu își aleg consultantul pe baza experienței specifice, dovedite, strict pe axa respectivă, nu responsabilizează consultantul cu penalități pentru un eșec din culpa exclusivă a acestuia, nu alocă resursă umană pentru implementarea proiectului, nu sunt riguroși cu documentația care trebuie pregatită, își supradimensionează proiectul fără a asigura cofinanțarea.Alte analize despre cum să atragi surse de finanțare cu scopul de a accelera afacerea ta, poți să descoperi în data de 12 decembrie în cadrul evenimentului „EBC București: Expansiune prin atragere de capital”, organizat de Elite Business Women.Invitati:- Dna Apolozan Daniela - poveste de succes despre internationalizare cu finantare investitor privat- Dl Mihai Raneti - cum atragi 1mEuro de la Tim Draper? Ce urmeaza?- Dna Valentina Dinu - cum te listezi la bursa, criterii, transparenta in relatia cu investitorii- Dna Roxana Gena Mircea - cum construiesti un proiect de succes finantat prin fonduri europene sau ajutor de stat si ce oportunitati avem in 2020- Dl Marius Constantinescu - cyber inssurance, subiect extrem de important pentru securitatea companiilor.Pentru înscrieri https://ebw.business/elite-business-club-bucuresti-expansiune-prin-atragere-de-capital/ Parteneri Patria Bank, Atelierele Delta, Alina Alexe Law Office, Trusted Advisor Strategy&Finance, eclipa.studio