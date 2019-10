WeContent, conferinta anului in content marketing, va avea loc in perioada 7-8 noiembrie in Bucuresti

Printre speakeri se numără și cunoscutul, autor a șase bestseller-uri și fondatorul Convince & Convert, companie ce a primit premiul pentru cel mai popular blog de content marketing și cel mai bun podcast de marketing de la Content Marketing Institute. Pe lângă Baer, pe scena WeContent 2019 vor urca, unul dintre cel mai apreciați experți în content marketing din UK,, fondatorul Content Launch și autorul mai multor cărți de succes,, cunoscut expert SEO, numit European Search Personality of the Year în 2016,, strateg, speaker și autor cunoscut, dar și un showman de excepție, și, de la LooLoo Kids, owner a celui mai mare canal de YouTube din Europa Centrală și de Est și primul producător de conținut pentru copii care va intra pe Netflix.În plus, aceștia vor dezvălui participanților informații punctuale, trenduri și predicții despre evoluția content marketing-ului pe plan global, dar și o viziune unitară asupra dezvoltării unei strategii de succes.În așteptarea evenimentului, alături de agenția de inbound marketing Beans United, organizatorii au realizat un studiu amplu despre content marketing în România, la care au participat peste 200 de companii. Studiul este printre singurele de acest fel realizate la noi și este util tuturor celor care vor să înțeleagă piața locală mai bine. Acesta poate fi primit gratuit odată cu înscriere la newsletter-ul evenimentului.Mai mult, 20% din valoarea biletelor care au codul HABITAT2019 va fi direcționată către fundațiapentru a sprijini construcția Centrului Comunitar din localitatea Buftea, oferind astfel o șansă la educație pentru 200 de copii 2 comunități vulnerabile, Flămânzeni și Buciumeni.Agenda evenimentului, mai multe informații despre speakeri și masterclass-uri, dar și o platformă de achiziționare a biletelor pot fi regăsite pe site-ul dedicat: www.wecontent.ro Evenimentul WeContent este Inspired by PIATRAONLINE, companie ce gestionează activ o parte din eveniment. PIATRAONLINE este primul magazin online din România dedicat exclusiv pietrei naturale pentru amenajări interioare și exterioare. Compania ROCK STAR CONSTRUCT, sub care operează brandul, are o istorie de peste 10 ani pe piața românească și este în topul furnizorilor de piatră naturală din țară.În ultimii ani, PIATRAONLINE a cunoscut o creștere spectaculoasă si prin prisma implicării în diverse evenimente de marketing, dar și prin emisiunea online,, care aduce nume importante din business-ul și antreprenoriatul local.Contact media:Mariana Constantinescu Brădescu, Co-Organizator WeContent si Managing Partner PIATRAONLINE, mariana@piatraonline.ro