5 sfaturi despre cum sa alegi tinuta potrivita pentru interviul de angajare

Sa alcatuiesti o tinuta de interviu nu este intotdeauna simplu. De multe ori, sfatul pentru femei este sa poarte o fusta, o rochie sau pantaloni clasici cu un sacou, in timp ce pentru barbati este vorba de costum si cravata. Dar tinuta de interviu pe care o vei purta pentru angajare difera in functie de context.Din fericire, exista cateva reguli dupa care te poti ghida pentru a te asigura ca tinuta ta va fi cea potrivita, indiferent de mediul si cultura companiei. Nu uita ca interviurile de angajare pot fi competitive. Tinuta ta il ajuta pe intervievator sa isi formeze prima impresie despre tine. De asemenea, tinuta potrivita te poate ajuta sa te simti mai increzator pe parcursul interviului.Iata cateva sfaturi despre cum sa te imbraci la un interviu pentru a arata bine, a te simti confortabil si pentru a te asigura ca te prezinti drept candidatul potrivit pentru respectivul job.Tinutele considerate adecvate pentru un interviu variaza adesea in functie de industria spre care te indrepti. Daca cunosti persoane care lucreaza la compania pentru care sustii interviul, le poti intreba cum se imbraca la serviciu.De asemenea, poti suna la departamentul de resurse umane al companiei pentru a cere recomandari in acest sens. Chiar daca stii despre o companie ca angajatii adopta un cod vestimentar casual, s-ar putea sa se astepte de la tine sa te imbraci mai elegant pentru primul tau interviu.Intelegerea culturii companiei capteaza imediat atentia intervievatorului, asa ca este important sa te imbraci corespunzator. Poti gasi informatii relevante pe site-ul companiei. Daca exista imagini cu angajatii, acest lucru te va ajuta sa iti faci o idee despre ce tinuta profesionala ar fi adecvata.Daca inca ai indoieli, un telefon rapid pentru a intreba despre codul lor vestimentar este acceptabil. Adesea, angajatorii lasa in mod deliberat detaliile vestimentare in afara oricarei corespondente, astfel incat sa poata judeca singuri modul in care potentialii angajati au ales sa se imbrace.Tinuta include si pantofii, dar, din pacate, multe persoane nu realizeaza acest lucru. Aspectul tau general nu va avea impactul dorit daca porti un costum frumos, facut la comanda, sau un compleu elegant cu o pereche de pantofi neingrijiti.Pentru barbati, o pereche de pantofi de piele sau mocasini sunt de obicei alegeri potrivite. La capitolul incaltaminte dama , incearca sa fii mai degraba conservatoare si alege o pereche de pantofi cu tocuri joase. De asemenea, pastreaza incaltamintea care expune degetele de la picioare pentru alte ocazii, iar la interviul de angajare opteaza pentru pantofi inchisi.In primul rand, trebuie sa iei in considerare confortul si potrivirea cu restul tinutei. De ce confort? Ei bine, vei purta aceasta tinuta intr-un moment critic. Daca esti distrasa de un pantof care te jeneaza este posibil sa nu faci cea mai buna impresie.Interviul pe Zoom sau la sediul unei companii poate determina tinutele pe care le alegi. Pentru interviul pe Zoom, alege culori care sa contrasteze cu fundalul, astfel incat sa iesi in evidenta, dar opteaza pentru culori care sa nu fie totusi prea stridente. Pentru interviurile la sediul companiei, tine cont de confortul tau fizic.De exemplu, spatiile de birouri cu aer conditionat se pot simti friguroase dupa o perioada scurta de timp. Pentru o locatie in aer liber, este posibil sa ai nevoie de o pereche de pantofi comozi sau de o haina rezistenta la intemperii.De asemenea, iti recomandam sa iti pregatesti tinuta cu cateva zile inainte de interviu. Probeaza intreaga tinuta cu doua zile inainte pentru a evita surprizele neplacute sau schimbarile spontane de opinie inainte de interviu. De asemenea, daca observi o pata, vei avea timp suficient sa mai duci bluza la curatatorie o data, pentru a te asigura ca te prezinti impecabil.Exista toate sansele ca mintea ta sa fie concentrata pe ceea ce vrei sa vorbesti la interviu. Faptul ca trebuie sa dai de urma unei curele chiar cand esti pe cale sa intarzii la interviu nu este propice pentru a te prezenta la discutie intr-o stare de relaxare.Nu uita sa iei in considerare si accesoriile pe care le vei purta, alaturi de modul in care iti vei aranja parul si machiajul. Tinteste spre a avea un aspect complet ingrijit si adaptat.Rochiile cu lungime midi sunt cele mai potrivite piese vestimentare atunci cand vine vorba despre a te imbraca adecvat pentru un interviu si pentru birou. Coborand intre genunchi si glezna, lungimea modesta iti va permite sa te asezi usor, fara a fi nevoita sa o tragi de rochie, si nici nu este prea lunga astfel incat sa te impiedici.O rochie midi este o piesa versatila din garderoba care nu esueaza niciodata sa faca impresie. Te incurajam sa eviti imprimeurile puternice si sa te orientezi spre imprimeuri mici, clasice, cum ar fi bulinele sau florile.Fie ca ai un interviu la o firma de top din oras, fie ca esti in cautarea unui loc de munca intr-un mic start-up, alegerea hainelor potrivite este importanta. Stai departe de alegerile vestimentare zgomotoase sau de prea multe accesorii.Sursa foto: Shutterstock.com