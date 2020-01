Ai schimbat locul de munca? S-ar putea sa ai nevoie de fisa medicala pentru angajare

Un job nou inseamna o noua etapa in viata ta! Probabil ca esti incantata de schimbarea aparuta si de oportunitatile pe care aceasta le aduce.Daca te afli in situatia de a schimba locul de munca, exista cateva aspecte la care sa fii atenta. Dincolo de faptul ca urmeaza sa te adaptezi noului birou si noilor colegi, cerinte si multor altora, trebuie sa indeplinesti si cateva cerinte de ordin birocratic. Una dintre acestea ar putea fi prezentarea unui certificat medical intitulat "fisa medicala angajare", care sa confirme faptul ca esti apta din punct de vedere medical pentru slujba obtinuta.Pentru ca oricine isi doreste sa rezolve astfel de situatii cat mai repede, iti recomandam clinica Standard Med, despre care poti afla mai multe de pe site-ulLa aceasta clinica din Bucuresti nu ai nevoie decat de o deplasare pentru a obtine. Analizele necesare sunt efectuate in aceeasi zi in care fisa medicala pentru angajare este eliberata, ceea ce nu poate fi decat extrem de avantajos pentru tine!Asadar,? Conform legislatiei in vigoare, nu doar cei care se angajeaza pentru prima oara trebuie sa prezinte acest certificat, dar si cei care isi reiau activitatea, precum si cei care, la fel ca tine, schimba locul de munca.Exercitarea diferitelor profesii sau simpla sustinere a concursului pentru anumite posturi il obliga pe cel care participa la ele sa prezinte fisa medicala pentru angajare. Cateva exemple de astfel de meserii sunt: cadrele didactice, functionarii publici, contabilii etc.Concursurile mentionate anterior includ obtinerea atestatului de agent de securitate sau atestarea calitatii de detectiv particular. De asemenea, lucrul in conditii periculoase (cum ar fi lucrul la inaltime sau pe timp de noapte) implica prezentarea acestui certificat.In functie de meseria aleasa, examenele medicale pot fi urmatoarele: examen clinic general, examen oftalmologic, EKG, glicemie, examen psihiatric, psihologic, spirometrie, hemograma, audiograma etc. Analizele medicale pot include, dupa caz, si examene de tip VDRL, coproparazitologic sau recomandari pentru investigatii de specialitate.Deosebit de important este si examenul in urma caruia se elibereaza avizul psihologic, in cadrul caruia este confirmat faptul ca persoana care a obtinut job-ul este apta nu doar din punct de vedere medical, dar si psihologic, pentru exercitarea meseriei alese.Medici specializati in toate domeniile mentionate anterior sunt prezenti in acelasi timp in clinica, ceea ce inseamna ca nu ai nevoie decat de o vizita pentru a efectua examenele medicale de care ai nevoie. Multumita sistemului de rotatie, cei inscrisi pentru obtinerea certificatului reusesc sa efectueze toate analizele in aceeasi zi, in acelasi loc.Nu este nimic mai simplu decat sa iti faci o programare pentru obtinerea fisei medicale pentru angajare. Online gasesti toate informatiile necesare, precum si programul clinicii, tariful s.a.Poti sa iti faci o programare direct de pe platforma site-ului, dar ai si optiunea de a apela numerele de telefon afisate pe site, precum si de a trimite un mail pentru a-ti face o rezervare. Niciodata obtinerea certificatului medical nu a fost atat de simpla!