Ce studii trebuie sa ai ca sa lucrezi ca educatoare

Ești o persoană răbdătoare, lucrul cu copiii îți aduce zâmbetul pe buze și vrei o meserie în care să-ți folosești și cultivi vocația? Poate meseria de educatoare ți se potrivește. Pentru copiii de vârste mici, educatoarea este practic ca o a doua mamă, fiind cea care îi susține zilnic în activitățile potrivite vârstei lor și este printre primele persoane cu care un copil interacționează.Educatoarea are un rol important în educația copiilor, încă din primii ani de viață. E o profesie vocațională, care necesită multă răbdare, dar și dragoste pentru cei mici. De asemenea, oferta de joburi este numeroasă - poți vedea aici câteva posturi deschise în prezent.Printre responsabilitățile pe care le are o educatoare se numără amenajarea spațiului de joacă și de activități al copiilor, supravegherea acestora în cadrul activităților, stabilirea planificării anuale de activități (pe zile, săptămâni, semestre), conform programei stabilite de Ministerul Educației. Planificarea este implementată de educatoare, care va coordona tot ce se întâmplă la grupa de preșcolari, atât activitățile de învățare, cât și pe cele de joacă și de relaxare ale celor mici.Tot în fișa de post a educatoarei se află responsabilitatea de a monitoriza evoluția fiecărui copil și, acolo unde apar probleme, să discute cu părinții și să solicite intervenția unui psiholog, dacă este cazul. Evident, pe timpul fiecărei zile trebuie să se asigure că fiecare copil se simte bine, participă la activități sau la jocurile propuse și că este în permanență în siguranță.Ca să devii educatoare, când vine vorba de studii, ai nevoie să finalizezi cursurile unui liceu cu profil pedagogic. Mai demult, acest lucru era suficient. Acum însă, această meserie este mai bine văzută dacă ai și o diplomă de licență de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (specializarea Științele Educației).După ce termini facultatea, poți merge să dai examen de titularizare astfel încât să poți să te angajezi în învățământul de stat. Ai nevoie de cel puțin nota 7 pentru a te titulariza pe post, numai că, după asta, vei avea nevoie și de grade didactice, dacă vrei să rămâi în învățământ.Gradele didactice, II și I, sunt cele care îți asigură evoluția în carieră și creșterile salariale. Sunt examene care se susțin la ceva timp de la intrarea în învățământ, la fel ca și definitivatul, iar probele de concurs sunt stabilite de Ministerul Educației.Definitivarea cuprinde două etape. Prima dintre ele este eliminatorie și se desfășoară la sediul inspectoratului școlar în timpul anului de stagiu practic. Se referă la o evaluare a activității desfășurate la grădiniță, a portofoliului profesional și susținerea a două activități, de tipul inspecțiilor la grupă. Cea de-a doua etapă, finală, presupune susținerea unui examen scris.Gradul II poate fi obținut la patru ani de la definitivarea în învățământ, după susținerea mai multor probe: o inspecție școlară specializată și alte două curente, derulate pe parcursul celor patru ani, dar și susținerea unui test din metoda specialității și a unei probe orale din pedagogie. Aceste testări ale cunoștințelor se vor face în baza bibliografiei agreate de Ministerul Educației.Gradul didactic I este cel mai important. Acesta se poate obține la patru ani de la gradul II, prin promovarea unui colocviu de admitere – acesta se susține în baza unei tematici și a unei bibliografii, apoi a unei inspecții școlare speciale, precedată neapărat de două inspecții școlare curente în cei patru ani și a unei lucrări metodico-științifice pe care candidatul o realizează cu sprijinul unui coordonator impus de instituția competentă.Pentru a fi o bună educatoare, ai nevoie de câteva abilități-cheie . Printre acestea, se numără cele de mai jos.Să ai grijă de copii necesită o cantitate mare de răbdare, deoarece starea lor se poate schimba foarte ușor și rapid de la o joacă veselă la plânsete din cine știe ce motiv. O educatoare are nevoie de multă răbdare pentru a gestiona astfel de situații și pentru a avea succes în rolul lor și în respectarea angajamentului față de părinți și de instituție.Meseria de educatoare implică și multă creativitate. De la crearea de jocuri noi pentru copii, la facilitarea acestora în moduri cât mai diverse și creative. Copiilor le place magia - deja nu mai este un secret. Să știi să aduci magia în viața lor este o abilitate esențială dacă vrei să fii o educatoare apreciată de părinți și copii. În plus, poți fi inventivă cu multe lucruri care adulților li se par naturale și pe care copiii le-ar găsi fascinante.Pentru că se poate crea multă dezordine într-o clasă de copii, este bine să fii foarte organizată. Nu numai în ceea ce privește spațiul de joacă și de activitate, ci și cu programul. Copiii învață foarte mult din ceea ce văd, deci este nevoie să fii un exemplu foarte bun pentru ei. De asemenea, este bine să-i înveți punctualitatea, dar și cum să fie curați și ordonați. S-ar putea să ai nevoie să printezi materiale, deci este bine să fii organizată și cu materialele pe care le folosești cu copiii la clasă.Să ai un nivel de bază de cunoștințe de utilizare a instrumentelor și aplicațiilor de tehnologie este necesar pentru industria educațională. Nu numai că va fi un beneficiu pentru învățăcei, dar va face și munca ta, ca educator, mai ușoară. Mai ales că, mai nou, copiii sunt obișnuiți de mici cu utilizarea tehnologiei, chiar de acasă. Deci le va fi mai ușor să înțeleagă și să relaționeze dacă și educatorul are înțelegerea acestora și le folosește.Foto: Yan Krukov/Pexels