4 decizii pe care trebuie sa le ia o femeie care isi doreste sa fie independenta financiar

Independenta financiara este visul oricarei femei, dar pentru multe ramane doar un vis. Este nevoie de o anumita mentalitate, de disciplina si strategie pentru a-ti asigura un venit care sa raspunda nevoilor tale si care sa iti ofere siguranta. Multe femei nu reusesc sa devina independente din punct de vedere financiar pentru ca nu au o “relatie” sanatoasa cu banii, altele din cauza temerilor, a lipsei de incredere in propriile forte, elemente care nu fac decat sa saboteze actiunile si eforturile pe care le depun pentru a-si atinge scopul. Iata patru decizii pe care trebuie sa le iei, sau altfel spus, pasi pe care trebuie sa ii parcurgi pentru a obtine ceea ce iti doresti:“Nu pot”, “nu stiu”, “nu este de mine”. Sunt cei trei NU care iti stau in cale atunci cand vrei sa obtii independenta financiara. Cel mai important este sa incerci, sa incepi sa faci ceva concret astazi pentru a fi independenta financiar in viitor. Exploreaza-ti pasiunile si aptitudinile, fa ceea ce stii sa faci cel mai bine, ca sa scapi astfel de temeri si indoieli. Gandeste-te cum poti monetiza o activitate pe care o faci cu placere si iti iese bine. Daca faci fotografii bune, incearca sa transformi acest hobby intr-unul profitabil. Nu te apuca de contabilitate, daca nu te pricepi la cifre sau daca este o corvoada. Te vei lovi astfel de prima dezamagire si vei reveni la “nu pot”.Este un pas extrem de important. Nu iti vei schimba statutul financiar daca vei continua sa cheltui mai mult decat castigi. Cumparaturile pe fond emotional, achizitiile facute doar pentru a umple goluri, reprezinta un obicei toxic. Renunta la el! Invata sa economisesti mai mult. Poti porni cu liste: venituri, cheltuieli, economii. Apoi stabileste procentele. Cat din ceea ce castigi intr-o luna se duce pe cheltuieli, cat ramane in cont? Renunta sa te mai imprumuti la familie sau prieteni pentru lucruri de care nu ai cu adevarat nevoie si nu mai face credite la banci pentru achizitii inainte de a-ti face calculele. Acest comportament nu presupune sa uiti de placerile tale, ci doar sa alegi mereu cumpatarea.