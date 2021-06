Cat se castiga din videochat?

Bucuresti – capitala europeana a videochatuluiRaportat la castiguri, jobul ca model de videochat este unul dintre cele mai profitabile din Romania si din lume la ora actuala! Sondajele al caror scop a fost sa analizeze castigurile medii ale modelelor de videochat au rezultate cu adevarat fascinante. Din urmatoarele informatii, poti afla detalii interesante referitoare la veniturile inregistrate in aceasta industrie, care iti pot fi folositoare daca te gandesti sa incepi o colaborare cu un studio pentru prima data sau daca ai desfasurat aceasta activitate in trecut si doresti sa te reintorci in industria videochatului.Modelele care isi desfasoara activitatea in Bucuresti inregistreaza cele mai mari castiguri din aceasta industrie. Acest lucru se poate datora faptului ca au colaborari cu studiouri cu experienta in domeniu, care ofera fetelor toate mijloacele necesare pentru a isi creste veniturile. Este vorba despre castiguri medii de peste 1000 de dolari pe saptamana, rezultate din aproximativ 20 de ore lucrate. Totusi, aceste castiguri variaza. In primul rand, in functie de experienta pe care o are un model, de timpul pe care il dedica jobului, de colaborarea cu un anumit studio, dar si de alti factori, precum site-urile pe care sunt prezente, abilitatea de entertaining si abilitatea de a construi o audienta loiala. Modelele de top din Bucuresti pot ajunge sa castige chiar si 5000-6000 de dolari pe saptamana!Daca un model care lucreaza aproximativ 20 de ore saptamanal castiga in jur de 1000 de dolari, cele care dedica mai mult timp acestei activitati, adica peste 35 de ore pe saptamana, pot ajunge sa castige mai mult de 2500 de dolari. La polul opus se afla modelele de videochat care lucreaza 5-10 ore pe saptamana si care castiga in jur de 350 de dolari in acest timp. Modelele care colaboreaza cu un studio profesionist si trateaza aceasta activitate ca pe un job full time au parte de cele mai mari castiguri.Venitul exact rezultat din videochat este dificil de stabilit, deoarece depinde de orele lucrate, de perioada din zi in care se lucreaza, de platforma, abilitati, publicul tinta si multe altele. Un aspect de care castigurile depind in mare parte este nivelul de experienta. Cu cat un model are mai multa experienta in videochat, cu atat va castiga mai multi bani. Tocmai de aceea iti recomandam sa nu te compari cu alte fete din industrie, mai ales la inceputul carierei tale. Ramai fidela individualitatii tale si, daca doresti sa inveti ceva util de la modelele cu experienta, le poti cere sfaturi. De asemenea, poti face chiar o analiza si poti corela performanta pe care o au cu veniturile pe care le castiga, pentru a iti da seama in ce punct te vei situa mai tarziu in cariera.In videochat, castigurile sunt o consecinta directa a muncii tale si nu ar trebui sa fie neaparat primul aspect la care sa te gandesti. Analizeaza cu atentie modul in care iti desfasori activitatea in studio si imbunatateste-ti tehnica in mod constant. Aceasta este singura modalitate prin care poti ajunge sa ai castiguri din ce in ce mai mari.Daca esti la inceputul carierei de model si tocmai ai initiat o colaborare cu un studio videochat Bucuresti sau urmeaza sa o faci, va trebui sa iti trasezi cateva obiective personale. Decide cate ore vei lucra saptamanal, cate zile vei aloca acestui job in fiecare luna si respecta-ti targetul. Nu uita sa incluzi in programul tau si timpul de pregatire, cum ar fi cumparaturile hainelor pe care le vei folosi si conceperea spectacolului de videochat. Cu cat mai inedite sunt ideile tale, cu atat castigurile vor fi mai mari!Accepta ca lucrurile bune, adica veniturile substantiale, necesita timp. In acest sens, poti profita de toate instrumentele pe care studioul cu care ai ales sa colaborezi ti le pune la dispozitie. De exemplu, la WOW Agency ti se va asigura un training de la A la Z, ti se vor da sfaturile de care ai nevoie si toata sustinerea, pentru ca tu sa isi desfasori activitatea in cele mai bune conditii. Studioul de videochat cu care lucrezi conteaza foarte mult in parcursul pe care il vei avea si in cresterea exponentiala a castigurilor!