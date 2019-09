Cel mai bine platite joburi din Romania

Este ideal sa iti gasesti un loc de munca la care sa mergi cu placere, astfel incat sa nu devina o corvoada pentru tine, si unde sa primesti si un salariu multumitor, dar acest lucru nu este mereu posibil. Inainte de a accepta orice oferta de munca, cere informatii complete despre regulamentul intern si despre salariu.Daca ti se spune doar salariul brut pe care urmeaza sa il ai, foloseste calculator salariu net online pentru a afla exact cati bani urmeaza sa primesti in mana ca rasplata pentru serviciile prestate. Este important sa cunosti aceste informatii pentru a te putea decide in privinta locului de munca pe care il vei avea. Cererile de pe piata muncii se schimba periodic, mai ales din cauza evolutiei tehnologice din ultimii ani. Astfel, au aparut multe profesii noi si se preconizeaza ca, pe viitor, unele existente in prezent vor disparea. Daca iti cauti un loc de munca sau vrei sa te reorientezi in cariera, ai putea incepe sa cauti un job in unul dintre urmatoarele doamenii, care au fost cel mai bine platite in anul 2018.Nu este o surpriza pentru nimeni ca domeniul IT conduce detasat la capitolul salarii. Anul trecut, salariul mediu net al unui angajat in acest domeniu a fost de 5 731 lei pe luna, cu mult peste salariul mediu net la nivel national care depaseste cu putin suma de 3 000 de lei. Din ce in ce mai multe domenii si activitati se bazeaza pe tehnologia informatiei, asa ca un job in acest domeniu este tot ceea ce ti-ai putea dori in materie de castig salarial.Pe locul 2 in topul celor mai bine platite joburi in 2018 se afla cele din domeniul juridic – avocat, judecator, notar etc. In medie, un angajat din acest domeniu a primit anul trecut 4 571 de lei net pe luna. Avand in vedere ca legea va exista mereu si ca fiecare dintre noi trebuie sa i se supuna, este un domeniu spre care merita, din punctul de vedere al castigurilor si al durabilitatii, sa te orientezi.Topul este completat de angajatii din domeniul bancar, unde salariul mediu net in 2018 per angajat a fost 4 226 lunar. Daca iti plac cifrele – nu doar pe fluturas, ci si sa lucrezi cu ele – si este responsabil si organizat, este posibil sa iti gasesti locul pe aceasta filiera.Domeniul Resurselor Umane este ultimul in care salariul mediu net al unui angajat a trecut in 2018 de 4 000 de lei pe luna, fiind de 4 048 de lei. Dinamica de pe piata muncii este la un nivel ridicat la momentul actual, cerintele angajatorilor, dar si cele ale celor care isi cauta un loc de munca s-au schimbat fata de anii anteriori, asa ca acest domeniu este in continuare deschis si poate reprezenta o oportunitate. Urmatoarele domenii cu cele mai bine platite joburi din 2018, dar unde salariul mediu net este intre 3 500 si 4 000 de lei, sunt Contabilitatea, Controlul Calitatii si Asigurarile.