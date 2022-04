De ce serviciile SEO in care ai investit foarte multi bani nu iti aduc rezultate?

SEO, acronimul de la Search Engine Optimization reprezinta acel domeniu dinamic care se schimba din moment in moment, domeniu ce are ca principal scop optimizarea website-urilor special pentru a putea creste vizibilitatea si implicit traficul organic din online, pentru un site. Un lucru esential pentru ca strategie sa dea roade tine de faptul ca aceasta trebuie sa fie adaptata la anumite trenduri.Acesta ar putea fi principalul motiv din cauza carora anumite persoane ce activeaza in domeniu nu sunt “specialisti”, desi ei aleg sa se intituleze in acest fel, ba mai mult, de aici aparand chiar si nemultumirile clientilor care aleg sa opteze pentru niste servicii SEO oferite si implementate de o anumita companie sau un anumit “specialist”Desi in ceea ce tine optimizarea SEO pot fi facute o sumedenie de greseli, pe parcursul acestui articol urmeaza sa vorbim despre cele mai comune trei greseli ce se pot face in acest domeniu, astfel ca tie iti va fi ceva mai usor sa poti evolua activitatea companiei sau specialistului cu care ai o colaborare, incat sa fii sigur ca beneficiezi de cele mai bune servicii.Cand vorbim de un audit, vorbim in special de un proces dupa care ar trebui sa constatam anumite erori. Vorbim aici de erori cum ar fi continutul copiat, link-uri ce inregistreaza erori, o viteza prea mica de incarcare sau anumite meta-taguri ce nu sunt optimizate. Chiar si asa, inca exista companii ce pretind ca pot oferi servicii de optimizare SEO, oferind o singura auditare pentru website-ul tau, care de obicei se realizeaza in faza initiala a colaborarii, fara a se tine cont de eventualele erori ce pot sa apara constant pe parcursul unei perioade de timp.Insa, cand vorbim de auditarea unui website mai vorbim si de reevaluarea in mod constant a strategiei ce tine de continutul “on-page”. In acest moment, dinamismul se situeaza in top, din acest motiv exista o schimbare perioada a serviciilor SEO, ceea ce semnifica faptul ca ar trebui sa fii sigur ca beneficiezi de o strateie a cuvintelor cheie tip up-to-date dar si de faptul ca website-ul companiei tale se bucura de niste “analize” sa zicem asa, realizate periodic - considera agentia SEO Netring.ro Doar in acest fel si cu ajutorul depistarii la timp a anumitor erori vei reusi sa identificati opportunitatile astfel incat tu, alaturi de afacerea ta sa ramaneti mereu relevanti si in topul cautarilor.O a doua eroare comuna ce este intampinata la mare parte din “specialisti” tine de strategia cuvintelor cheie. Am putea spune ca este cea mai intalnira eroare in randul acestor persoane. In acest fel tu, alaturi de website-ul si compania ta veti putea cadea foarte usor in capcana folosirii acelor cuvinte generale, acelor cuvinte ce au un volum ridicat de cautari lunare.Insa, chiar si asa, in cazul in care website-ul si implicit brandul companiei tale nu se bucura de o autoritatea sporita, neavand astfel sanse sa depaseasca competitorii, trebuie sa apelati la o alta strategie, deoarece aceasta s-ar putea dovedi doar o pierdere de timp si de finante.Un exemplu mai este dat si de persoanele ce aleg sa subesteimeze importanta optimizarii SEO din punct de vedere local, alegand astfel sa mizeze pe niste keyword-uri gresite sau poate “prea generale”, la fel ca si mai sus.In concluzie, trebuie sa fii sigur de faptul ca specialistul sau compania cu care alegi sa initiezi o colaborare va tine cont si de aceste aspecte foarte importante. In marea majoritate a cazurilor se recomanda sa alegi acele expresii uzuale, specificare, care astfel vor reusi sa ii creasca rezultatele si performantele in SERP, aducandu-ti, implicit si acel trafic personalizat de care ai nevoie.Sa presupunem ca detii un magazin online ce se ocupa cu comercializarea pieselor auto, iar tu iti doresti sa te adresezi doar publicului local. Sa presupunem ca locuiesti in Craiova. E recomandabil ca serviciile de optimizare sa se orienteze pentru o expresie de cautare cum ar fi “piese auto Craiova” decat sa optezi pentru expresia generala “piese auto”.Tot asa, in cazul in care esti detinatorul unui magazin online ce se ocupa cu hainele pentru barbati sau copii, trebuie sa acorzi o mai mare atentie lucrurilor specifice barbatilor sau copiilor si sa nu optezi pentru expresia generala “haine barbati”. Ai putea opta, in acest caz pentru “pampersi bebelusi”, si asa mai departe, in functie de domeniul de activitate al website-ului si afacerii tale.Atunci cand vorbim de structura interna a link-urilor, am putea afirma fara prea mari dubii ca multi dintre specialisti aleg sa o subestimeze, deci reprezinta una din cele mai de pret functii in ceea ce tine serviciile SEO si strategia SEO pentru un website.De ce? Pai sa expunem cateva motive pentru care afirmam acest lucru:1. Comunica cele mai importante pagini din website-ul tau spre crawlerele de cautare2. Iti ofera posibilitatea de a organiza paginile cu ajutorul ancore text, cat mai optimizate3. Se simplifica accesul spre paginile de conversie4. Va putea sa ofere material interactiv destiant utilizatorilor si potentialilor clienti ce iti vor accesa website-ul, deci implicati compania si afacereaTotodata, trebuie sa tii cont de faptul ca trebuie implementate sitemap.xml, alaturi de robots.txt. Mai exact, sitemap.xml are scopul de a indexa mai usor, putand sa dea o mana de ajutor motorului de cautare sa identifice imediat update-urile ce se realizeaza, pe cand robots.txt reprezinta acel fisier ce este scanat de care botii de la Google, fisier ce detine anumite comenzi. Tocmai de aceea, acesta trebuie sa fie bine structura, ba mai mult, trebuie sa fii sigur ca motoarele de cautare il vor putea citi fara probleme.In concluzie, in cazl in care tocmai ce ai apelat la un specialist SEO care sa se ocupa de website-ul companiei tale, insa acesta nu ti-a expus lucrurile mai sus mentionate, cel mai probabil nu ai ales omul potrivit si ar fi cazul sa optezi pentru altceva, altfel investitia ta va fi in zadar.