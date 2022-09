Marire de salariu, dar pe factura. Tot mai multi angajati, obligati sa aiba PFA sau SRL

Este o perioada dificila din punct de vedere financiar pentru toata lumea, indiferent ca esti angajat sau angajator. scumpirea traiului si modificarile fiscale din ultima perioada pun presiune pe relatia angajat-angajator. In timp ce salariatii au inceput sa solicite o majorare a remuneratiei pentru a putea face fata cheltuielilor si preturilor din ce in ce mai mari, angajatorii cauta solutii pentru a-si mentine business-urile pe linia de plutire. Negocierile privind maririle de salariu aduc in prim-plan varianta: o parte din remuneratie pe contractul de munca, restul remuneratiei in baza unei contract de prestari servicii.



Angajat si prestator de servicii



Efectele pe termen lung ale pandemiei, criza economica, dar si schimbarile din Codul Fiscal sunt resimtite din plin de patroni si angajati. Temeri sunt de ambele parti ale baricadei. Angajatii se tem ca vor ramane fara loc de munca, angajatorii cauta variante pentru a scapa de anumite responsabilitati, care le imping afacerile spre faliment. O metoda agreata tot mai des presupune ca angajatul sa isi deschida o firma sau sa aleaga varianta de I.I. sau P.F.A., pentru a putea emite facturi pentru banii obtinuti in urma negocierii de marire a salariului. Cei care erau doar angajati ai firmei, devin si colaboratori-prestatori de servicii. In acest fel, angajatorul se achita de datoria sa si ii ofera salariatului banii negociati, dar pentru suma suplimentara fata de salariul initial, lucratorul va fi nevoit sa se ocupe pe cont propriu de achitarea contributiilor si taxelor (in regim de SRL sau PFA).



Aceasta varianta este folosita de ceva timp, in general pentru situatiile in care angajatul era solicitat foarte mult pentru ore suplimentare sau sarcini suplimentare, caz in care contractul de prestari de servicii era la indemana.



Insa, in ultima perioada, tot mai multi angajati se plang de faptul ca la momentul in care cer marirea de salariu pentru cele 8 ore de munca prestate conform CIM, li se ofera doar aceasta alternativa. Daca unii accepta varianta si aleg sa-si deschisa un SRL sau PFA pentru a putea factura suma negociata, altii refuza sa isi asume responsabilitati suplimentare pentru a primi banii pe care ii merita pentru munca prestata.



La limita legii