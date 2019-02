Profita de una dintre cele mai avantajoase oferte de angajari videochat Bucuresti!

Fete si baieti deopotriva, cu varsta peste 18 ani, care arata bine si sunt open-minded, vin anual in Capitala pentru a profita de unele dintre cele mai avantajoase oferte de angajari videochat Bucuresti! Acestea sunt puse la dispozitie, fara doar si poate, de catre cel mai mare studio de videochat din Romania si din lume: Studio-20! Cu aproape doua decenii de experienta in industria diverstismentului virtual pentru adulti, aceasta franciza de top detine locatii exclusiviste pe 3 continente (Europa, America de Sud si America de Nord).Pe langa conditiile de lucru de lux de care beneficiaza toate modelele – indiferent de sex, experienta anterioara sau locatia aleasa – ca urmare a angajarii in videochat in Bucuresti, in cadrul Studio-20, un alt avantaj il reprezinta faptul ca aici exista posibilitatea de a practica videochatul non-adult. In timp ce videochatul adult pune accent de nuditate, varianta non-adult se adreseaza modelelor care vor sa se foloseasca mai degraba de inteligenta personala pentru a lega discutii cu membrii online si care detin, totodata, un nivel ceva mai avansat al limbii engleze.Putine studiouri se pot lauda cu aceasta libertate de alegere pe care o ofera Studio-20, insa beneficiile nu se opresc aici! Orice oferta demarca Studio-20 ai alege, vei beneficia instantaneu de urmatoarele avantaje:- contract ferm de artist-interpret;- act aditional pentru inregistrarea veniturilor incasate (de doua ori pe luna);- venituri sigure si 100% legale;- venit minim lunar in valoare de 1.000 de dolari;- comision standard de 50% din incasari;- comision cumulativ de pana la 65% (bonusuri);- credite fara dobanda dupa minimum 6 luni de activitate;- traininguri gratuite, garderoba speciala si stilisti personali;- aparatura de ultima generatie, camere tematice si trafic imens pe site-urile de specialitate;- spatii de relaxare (jacuzzi, sala de masaj, spa, restaurant, sala de gimnastica);- participare anuala la cele mai renumite festivaluri de profil din lume (premii si titluri de performanta) etc.Aceasta locatie de top situata chiar in Piata Victoriei, parte a francizei Studio-20, face angajari pentru toate fetele de peste 18 ani, din Capitala sau din provincie, dispuse sa-si creeze o cariera in videochat la nivel inalt. Venituri de pana la 10.000 de dolari pe luna! Contact: 0724 777 757.O echipa de specialisti in domeniu, 35 de camere tematice unde modelele isi pot desfasura activitatea in conditii de lux, dar si zone de relaxare, toate acestea te asteapta sa devii un model de top incepand chiar de acum! Contact: 0769 659 000.Vrei sa deprinzi tainele meseriei direct de la cele mai bune modele de videochat? Vino la studioul manageriat de doua dintre modelele de top de la Studio-20, Raquelle Diva si Devious Angel! Contact: 0751 512 194.Acest studio dedicat exclusiv modelelor de sex masculin ofera aceleasi standarde si conditii de inalta calitate cu care Studio-20 s-a remarcat deja in aceasta industrie. Contact: 0721 201 564.