4 sfaturi utile pentru a nu cadea in capcana succesului

Succesul... este o tinta catre care cu totii tindem, dar care pentru fiecare individ are o alta semnificatie. Unii isi doresc sa aiba succes in cariera, altii in relatii si viata personala sau pe plan financiar. Pentru unii succesul este acea luminita de la capatul tunelului; altii vad succesul ca pe un drum, nu ca pe o destinatie. Unii dintre noi asociem succesul cu banii, insa notiunea de succes poate insemna si o implinire morala. Indiferent de cum este definit, succesul este un deziderat. Numai ca, vine la pachet si cu unele capcane. Cu siguranta cunoasteti oameni care ar face orice pentru a-si atinge scopul, pentru a avea succes, oameni pentru care scopul „scuza mijloacele”. Pe de alta parte, exista si categoria celor care atunci cand ajung la „destinatie”, incep sa se teama. Iata patru sfaturi utile pentru a nu cadea in capcana succesului:In primul rand, fiecare trebuie sa-si defineasca aceasta notiune, sa isi contureze obiectivele si sa-si planifice pasii. Apoi, succesul implica munca, determinare, invatare, management personal. Toate acestea reprezinta o calatorie pe care o facem spre o tinta aleasa. Credinta ca succesul poate sa vina peste noapte sau ca doar unii il pot atinge, nu face decat sa puna piedici. Gandirea pozitiva, analiza punctelor tari ai a celor slabe, planificarea pe termen scurt si lung, toate fac parte din acest proces. Caci succesul are la baza un proces. Daca vei cadea in capcana de a crede ca doar daca ajungi la linia de finish in cursa vietii tale ai cu adevarat succes, s-ar putea sa suferi multe dezamagiri. Uneori succesul inseamna fiecare etapa parcursa.O alta greseala facuta de multi dintre noi este sa credem ca odata atins succesul, vom ramane in acel punct maxim pentru totdeauna. Daca vei pune pe hartie etapele parcurse si vei analiza graficul vei putea observa faptul ca succesul inseamna suisuri si coborasuri. Inseamna progres si descresteri, dar si perioade de stagnare. Poate acum ai ce ti-ai dorit, dar de-a lungul timpului, in calatoria ta spre succes, ai infruntat si momente dificile si momente de victorie. Gandeste-te la asta si nu te mai teme de un eventual esec. Provocarile nu vor inceta sa apara odata ce ti-ai atins scopul, ci din contra, urmeaza noi calatorii.