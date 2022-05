5 cursuri de dezvoltare personala la care trebuie sa te inscrii anul acesta

Dezvoltarea personală te ajută să îți îmbunătățești capabilitățile în general, să crești profesional și să îți înțelegi și întreci ambițiile. Ca în cazul oricărui tip de curs, dezvoltarea personală necesită un efort depus din partea ta și nu se poate realiza peste noapte.Acest articol compilează o selecție de cursuri menite pentru dezvoltare personală a fiecărui individ în parte, care ar putea să te ajute să îți începi călătoria către evoluția personală din acest an.1. Pentru cele care sunt deja inițiate sau nu, un curs de limba engleză este întotdeauna o idee bună pentru a crește pe plan personal. Lecțiile în care înveți ghidat de un profesor sunt net superioare față de acele cursuri autodidacte. Chiar dacă ai impresia că te descurci în vorbirea liberă sau scrisă, pe lângă faptul că îți vei perfecționa vocabularul tehnic oricare ar fi nivelul tău, o certificare este întotdeauna necesară pentru a-ți putea demonstra abilitățile lingvistice. Investește în viitorul tău profesional prin învățarea celei mai vorbite limbi din lume, care îți va aduce satisfacții pe toate planurile.2. Gestionarea timpului și productivitatea irosită sunt provocări comune la locul de muncă în timpurile noastre. Mai multe studii arată că majoritatea angajaților pierd în medie 15 ore pe săptămână din cauza unei gestionări defectuoase a timpului, eficienței și productivității. Pentru a combate acest lucru poți căuta cursuri care te ajută să-ți îmbunătățești aceste abilități pentru a crește natural pe scara ierarhică în carieră.3. Învățarea unei noi abilități tehnice ar trebui să fie în fruntea listei tale pentru dezvoltarea personală. Cele mai multe locuri de muncă cer abilități medii de competență în Microsoft Word și Excel. În mod similar, o înțelegere de bază a sistemelor de management al conținutului (CMS) devine din ce în ce mai importantă pentru forța de muncă de astăzi. WordPress, de exemplu, este cel mai popular CMS de pe piață și alimentează în prezent peste 35% din paginile web. Dacă ești mai ambițioasă sau dacă lucrezi în domeniul IT poți începe să înveți un nou limbaj de programare, precum Python, JavaScript, Java, C și C++, PHP, C# și F#, SQL, Kotlin sau Go. Paleta de opțiuni în acest domeniu este uriașă, iar preocupările tale ar trebui să te ajute să alegi cea mai potrivită variantă pentru tine.4. Comunicarea este esențială, motiv pentru care majoritatea angajatorilor pun un accent puternic pe abilitățile de comunicare în public, dar și în scris. Trebuie să demonstrezi că ai o gândire critică orientată către soluții, iar pentru acest lucru există cursuri de specializare. Vorbirea în public, de asemenea, este o modalitate excelentă de a evolua personal pe mai multe niveluri, deoarece îmbunătățirea abilităților de comunicare este utilă pentru aproape orice domeniu în viață, scrie Virtual Speech 5. Există o legătură puternică între bunăstarea personală și viața profesională. Dacă ești stresat acasă, mai mult ca sigur acest lucru se va reflecta la locul de muncă. De asemenea, stresul de la locul de muncă îți poate afecta viața personală. Învățarea gestionării task-urilor de la job și reducerea stresului ar trebui să fie o prioritate pentru dezvoltarea ta personală în 2022. Caută să urmezi cursuri de(bunăstare) saudacă simți că te afli în acest impas.