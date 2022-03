Cand si cum schimbi traiectoria profesionala?

Punct si de la capat. Pentru multi dintre noi este o decizie dificila, daca nu chiar imposibila. Asta pentru ca, sa renunti la un job,si sa pornesti intr-o noua directie genereaza temeri, poti cadea prada prejudecatilor si necesita un efort consistent. Totusi, mai ales pentru cei care inceput sa lucreze de la varste fragede, de pe bancile facultatii sau chiar din timpul liceului, pe langa experienta profesionala (care este un castig), apar oboseala si rutina. Tocmai de aceea,. Insa, asa cum precizam, decizia implica mai multe elemente pe care trebuie sa le iei in calcul.Un prim raspuns ar fi: cand simti ca ai nevoie de o experienta profesionala diferita, de o noua motivatie, oricand este momentul sa o iei de la capat, daca nu mai esti multumit(a) de stadiul actual al evolutiei tale.Analizeaza situatia cu atentie. Nu-ti place jobul actual sau nu rezonezi cu mediul de lucru? Nu te mai atrage domeniul de activitate sau simti ca nu poti evolua la locul de munca din prezent? Exista perspective de a evolua profesional in sectorul in care activezi sau a intervenit deja plafonarea?Sunt intrebari importante pentru caDe exemplu: daca nu te simti confortabil cu postul pe care il ocupi, nu inseamna ca trebuie sa renunti la profesie, ci doar sa schimbi departamentul /compania.Ai de parcurs cativa pasi importanti. In primul rand, inainte sa renunti la profesia din prezent si sa pornesti pe drumul schimbarii, trebuie sa intelegi cu adevarat ce vrei. Este foarte important sa stii ce iti place si ce nu iti place la tine, din punct de vedere profesional. Sa proiectezi directii, sa iti propui obiective.Incearca sa vezi si ce te-a motivat pana acum, cand s-a produs ruptura de profesia actuala.Nu e de ajuns sa renunti si sa inveti ceva nou. S-ar putea sa te atraga la inceput si ulterior sa descoperi ca nu esti bun in pozitia aleasa, ca nu te multumeste, ca iti genereaza stres si anxietate. Daca ai ales un domeniu pentru ca iti asigura castiguri financiare mai mari, nu inseamna ca iti va fi neaparat mai bine. Gandeste-te si la ce pui in joc!Daca tot faci o schimbare, asigura-te ca este cea potrivita! Este important sa-ti cunosti abilitatile, competentele, anduranta. Poti sa consulti un specialist sau poti sa faci mici analize (cum este analiza SWOT) care sa te ajute sa iei decizia corecta.