Femei in IT - 5 motive sa urmezi o cariera digitala

Știai că unul dintre primii programatori din lume a fost o femeie? Numele ei era Ada Lovelace, o matematiciană britanică din secolul 19 care a fost prima dintre oamenii de știință care a identificat potențialul de aplicabilitate a capacităților computerelor dincolo de a fi simple mașini de calcul și a dezvoltat primul algoritm ce urma să fie implementat în acest sens.În prezent, un studiu publicat de HackerRank arată că România este pe locul 6 în lume în topul celor mai bune femei programator, depășind Germania, Canada și Statele Unite ale Americii, printre multe alte țări dezvoltate. Iar potrivit statisticilor Eurostat, în anul 2016 eram pe locul doi în Europa la numărul de studenți de sex feminin în domeniul IT și calculatoare, iar peste un sfert din angajații în domeniul IT erau femei.Așadar, datele încep să combată tot mai mult stereotipurile de gen în ceea ce privește domeniile de activitate, care de-a lungul timpului au sădit în mentalul colectiv idei eronate conform cărora băieții se pricep la matematică și fizică, iar fetele la română și psihologie, că lumea tehnologiei aparține bărbaților iar doamnelor li se potrivesc profesii mai „feminine”.Odată cu diversificarea surselor de informare și cu facilitarea accesului la mijloace educaționale alternative, informale, focusate pe persoană și pe valorificarea resurselor personale, tot mai multe femei au început să urmeze cariere vocaționale, bazate pe pasiunile și înclinațiile proprii, depășind barierele și limitele impuse de societate. Iată 5 motive pentru care să urmezi și tu cu încredere o carieră în IT:Pe măsură ce tehnologia se dezvoltă, avansează, se extinde în toate domeniile vieții, un specialist în sfera digitală trebuie să aibă o serie de abilități personale care să vină în completarea competențelor tehnice, pentru a fi un profesionist complet și performant. Este nevoie de abilități sociale, de comunicare și relaționare eficientă, curiozitate, imaginație, creativitate, atenție la detalii și atenție distributivă, abilitatea de a vedea o problemă din diverse perspective și a găsi soluțiile optime, de a înțelege nevoile clientului și a le transpune în taskuri specifice, capacitatea de învățare rapidă și de adaptare la un mediu dinamic, divers, în continuă schimbare – abilități la care neuroștiințele arată că femeile excelează.Tehnologiile informaționale sunt din ce în ce mai prezente în toate sferele existenței noastre – de la artă, cultură, educație, cercetare, medicină, până la îmbunătățirea calității vieții, atenuarea decalajelor sociale, protecția mediului înconjurător și cam toate ariile care ne afectează atât la nivel individual, cât și ca societate. De aceea, în sfera tehnologiei sunt căutați oameni cu pregătire și experiență în diferite domenii, se creează echipe multidisciplinare care lucrează la proiecte complexe pentru implementarea unor soluții cât mai complete care să contribuie la bunăstarea personală și colectivă a oamenilor. Așadar, educația și experiența ta profesională din alte domenii sunt extrem de valoroase în sfera soluțiilor IT.În cariera IT poți migra cu ușurință de la un domeniu la altul, te poți integra în echipe din departamente diferite și poți dobândi continuu noi competențe digitale, stăpânind bazele a ceea ce înseamnă tehnologiile și procesele digitale. Îți poți pune în practică ideile și poți testa un număr infinit de posibile soluții, având oportunitatea de a rezolva orice problemă în mod creativ. De asemenea, poți fi un specialist la fel de bun oriunde în lume – în sectorul digital competențele tale au aplicabilitate în orice companie de IT și te poți integra cu succes în echipe de lucru de pe orice continent. Mai mult, ai posibilitatea de a lucra online, remote, de acasă sau în timp ce călătorești.Viitorul este digital! Da, este o afirmație extrem de folosită, dar asta nu îi afectează valoarea de adevăr. Dacă anumite meserii vor fi înlocuite treptat cu soluții tehnologice, nicicând în viitorul nostru nu va exista un moment în care să nu fie nevoie, în orice domeniu, de specialiști IT. Competențele digitale vor fi mereu căutate pe piața muncii, iar salariile din această industrie sunt printre cele mai mari în toate economiile lumii și înregistrează o tendință constantă de creștere. Așadar, urmând un parcurs profesional în sectorul digital îți garantezi siguranța locului de muncă și independența financiară.În ultimii ani, cultura organizațională a marilor companii din sectorul IT se concentrează tot mai mult asupra unui aspect extrem de important care a fost în mare parte ignorat în trecut: organizațiile caută să construiască echipe echilibrate, armonioase, complete, eficiente, urmărind în mod special diminuarea sau chiar eliminarea decalajelor de gen din interiorul echipelor. IT-ul nu mai este demult exclusiv despre calculator, ci despre oameni și nevoile acestora, despre cum putem pune tehnologia în serviciul vieții și a dezvoltării comunităților, iar pentru asta e nevoie de viziuni diverse, din partea tuturor reprezentanților societății.La Azimut Vision , una dintre primele școli de IT din România, femeile și bărbații învață cot la cot cum să devină specialiști buni în domeniul IT. Formează echipe armonioase, dobândind abilități teoretice și practice concrete și pregătindu-se pentru ocupații diverse în domeniul IT: Web Designer, Software Tester, Front-End Developer, Business Analysis sau Project Management în IT, Java Developer, Graphics Designer și multe altele.Cursurile sunt destinate tuturor celor cu înclinație spre tehnologie și dorință de a lucra în domeniu, indiferent de pregătirea anterioară. Cei peste 25 de mentori ai școlii sunt specialiști cu experiență vastă în domeniu, vin cu exemple și soluții concrete din viața profesională a unui angajat în sfera digitală și se pliază pe nevoile și nivelul fiecărui cursant în parte.Majoritatea absolvenților cursurilor Azimut Vision lucrează acum în domeniu, devenind angajați esențiali ai companiilor de IT după ce au început cu poziții entry-level. În urma absolvirii cursului, Linda Mărginean a trecut de la asigurări și hair-styling la Software Tester: „”. Persoanelor care își doresc să urmeze o carieră în IT, chiar dacă nu au experiență anterioară în domeniu, le spune: „După participarea la cursurile Azimut Vision, Diana Toma este acum Web Designer, migrând din sectorul bancar către o carieră în IT: „Cristina Haisan, care după absolvirea cursului s-a angajat ca Software Tester la Soft Vision, o cunoscută firmă de IT din Cluj, spune că participarea la curs a ajutat-o să se angajeze în domeniu „”.