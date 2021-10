Invata sa fotografiezi. Oricand. Oriunde. Pe orice dispozitiv.

1. CUM AM ÎNCEPUT EU

2. LUCRURI PE CARE MI-AȘ FI DORIT SĂ

LE

Ș

TIU

3. CUM ALEGI ECHIPAMENTELE

4. CE AM EU Î

N RUCSAC

5. PARTEA TEHNICĂ

6. COMPOZI

ȚIA

7. PARTEA CREATIV

Ă

8. RĂSĂ

RIT LA TERASELE DE OREZ TEGALLALANG

9.0 FOTOGRAFIEREA UNUI APUS PE STR

Ă

ZILE BARCELONEI

10. EDITAREA FOTOGRAFIILOR ÎN LIGHTROOM

11. EDITAREA FOTOGRAFIILOR Î

N PHOTOSHOP

12. ZBOR CU DRONA LA KARANG BOMA CLIFF - BALI

13. FOTOGRAFIEREA CU TELEFONUL - CASCADA TUKAD CEPUNG

14. FOTOGRAFIEREA CU TELEFONUL - APUS LA PIGSTONE BEACH

15. EDITAREA FOTOGRAFIILOR PE TELEFON

ÎN LIGHTROOM

Raul Jichici și-a lansat primul curs de fotografie la care a muncit mai bine de un an de zile. În mod normal, practica fotografia de peisaj, natură, arhitectură și scoate mereu cadre incredibile. De asemenea, Raul călătorește foarte mult și ne arată prin talentul său fotografii din toată lumea.Vei învăța totul despre alegerea echipamentelor, setările camerei, reguli de compoziție, tehnică, creativitate, fotografiere și fimare cu drona, întreg procesul de editare în Lightroom și Photoshop, fotografierea și editarea pe Telefon în Lightroom Mobile.Probabil unora dintre voi nu le pasă de Social Media și nu doresc deloc o carieră în fotografie, însă tuturor ne place să facem fotografii pentru a le împărtăși familiei și prietenilor sau pentru a le posta pe Instagram & Facebook.Vei învăța să profiți la maximum de toate instrumentele pe care le ai, de la setările telefonului/camerei, până la întregul proces de editare al fotografiilor realizate.Ce te va învăța concret Raul Jichici în acest curs de fotografie Online:- să fotografiezi și să editezi cu telefonul- să fotografiezi cu DSLR-ul- să editezi în Lightroom și Photoshop- să fotografiezi și să filmezi cu drona- vei avea acces la grupul lui privat de Facebook- prin înscrierea în curs vei avea șansa să câștigi prin tragere la sorți un workshop de fotografie în Bali anul acesta- în plus, primești toate Preset-urile create de Raul Jichici pentru editarea pe Telefon & DesktopTotul are un început! Iar ceea ce îmi doresc eu prin acest curs de fotografie este să iți ofer absolut tot ce am învățat eu în ultimii 7 ani , salvandu-ți astfel timp prețios, fără să mai verzi zile, luni sau ani căutând prin tutoriale pe YouTube.Voi împărtăși cu voi acele lucruri pe care eu unul mi–aș fi dorit să le stiu în momentul când m-am apucat de fotografie.Faptul că ai cel mai bun și mai scump aparat, nu înseamnă că vei fi și cel mai bun fotograf. Echipamentele trebuie privite ca niște unelte care te ajută să progresezi.În acest modul iți voi arăta ce conține rucsacul meu în toate călătoriile mele.Te voi învăța cele mai importante setări din întreaga suită de funcții și butoane, pe care la un moment dat le vei putea face, fară să te mai gândești măcar la ele.Din punctul meu de vedere, compoziția este unul dintre cei mai importanți pași către o fotografie reușită, fiind ca o hartă care iți ghidează ochii și adaugă interes vizual fotografiei. Când privești o fotografie fară compoziție, ochilor le ia prea mult timp să găsească subiectul, însă când privești una compusă corect, îl vei identifica imediat, iar creierului îi place asta.Există foarte mulți fotografi, însă nu atât de mulți fotografi buni. Iar secretul acestor mari fotografi este stilul și consistența lor individuală.În acest modul te voi lua cu mine la răsărit pe plantațiile de orez din Tegallalang, unul dintre locurile mele preferate din Bali.Pe lângă fotografierea unui apus de soare în Barcelona, îți voi arăta și ce să nu faci atunci când zbori cu drona într-un oraș mare.Îmi aduc aminte când am deschis eu Lightroom pentru prima dată pe computer, m-am speriat când am văzut atâtea butoane, însă cu trecerea timpului am realizat că totul este atât de simplu, intuitiv și bine structurat iar majoritatea uneltelor au un rol atât de important în procesarea fotografiilor. În acest curs de fotografie vei vedea cum editez eu 15 fotografii în Lightroom.La capitolul Photoshop iți voi arăta intreg workflow-ul meu de lucru cu cele mai simple și mai importante unelte, dar și Tips & Tricks-urile mele.În acest modul te voi învăța cum să pilotezi și să fotografiezi cu drona + tehnici de filmare– Compoziție– Fotografiere în modul Panoramic– Fotografiere RAW vs JPG– Cum să filmezi cu drona + Tehnici de zborCea mai bună cameră de fotografiat este cea pe care o poți avea mereu asupra ta, iar de cele mai multe ori, aceasta este chiar telefonul.Camerele telefoanelor din ziua de azi pot scoate fotografii chiar mai bune decât unele aparate de fotografiat, iar atâta timp cât spune o poveste, aceea e o fotografie bună.În acest modul vei vedea cum editez cu Preset-urile mele pe telefon în aplicația gratuită Lightroom Mobile.Majoritatea cursurilor de fotografie din România au prețuri ce pornesc de la 1500 RON, însă Masterclass de Fotografie este acum la doar 497 RON. Accesul în acest curs este pe viață, putând să îl parcurgi ori de câte ori dorești.Înscrie-te în acest Masterclass de Fotografie și poți fi norocosul câștigător al unui Workshop de Fotografie cu Raul Jichici, de 15 zile în Bali în 2021 sau 2022.