Lucruri pe care trebuie sa le stii inainte de a deveni freelancer

Adevarul este ca, de multe ori, simti ca ai mai multi sefi, nu doar unul. Fiecare client cu care lucrezi este, intr-un fel, seful tau. Astfel, ideea ca daca esti freelancer nu ai sefi este doar un cliseu.Pe de alta parte, cu toate ca nu mergi zilnic la serviciu, ai nevoie de un program pentru a reusi sa faci performanta. De multe ori, ti-l poti stabili singur, dar exista si situatii in care depinzi de disponibilitatea clientilor.Pentru ca exista multe clisee legate de activitatea unui freelancer, iti prezentam cateva lucruri pe care ar trebui sa le stii inainte de a renunta la un job stabil pentru a lucra remote.Nu te astepta ca banii sa apara imediat ce devii freelancer, indiferent cat de priceput si talentat esti in domeniul de activitate. Asadar, este important sa iti setezi obiective realiste si sa nu ai asteptari prea mari in privinta banilor, cel putin in primele trei luni. Odata ce alegi aceasta cale, trebuie sa fii pregatit sa muncesti mai mult in primele luni. De asemenea, este important sa constientizezi ca freelancing-ul este o activitate nesigura. Faptul ca nu ai un salariu fix care sa iti intre in cont la o data anume s-ar putea dovedi problematic, mai ales daca esti o persoana care nu reuseste sa faca economii.Autopromovarea este esentiala pentru a avea succes ca freelancer. Creeaza profiluri pe retelele sociale (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc.) si fii o prezenta constanta. Numai asa vei atrage cat mai multi clienti spre afacerea ta.Totodata, trebuie sa fii constient de importanta comunicarii. Pentru a-ti crea un portofoliu de clienti, interactiunea este esentiala., mesaje, intalniri, discutii online – toate acestea te vor ajuta sa te afirmi si sa mentii o buna legatura cu clientii. Desi se spune ca freelancing-ul este o activitate solitara, este posibil sa vorbesti mai mult la telefon, sa trimiti zeci de mesaje intr-o zi si sa interactionezi cu mai multi oameni decat la un job stabil.Termene limita, cerinte de ultim moment, e-mail-uri, telefoane, discutii pe chat, intalniri – toate acestea pot deveni activitati coplesitoare, mai ales daca lucrezi la mai multe proiecte in acelasi timp. A reusi sa indeplinesti toate sarcinile in timp util poate fi stresant si obositor. De aceea, ai nevoie inca de la inceput de un program bine stabilit. Un business nou vine si cu foarte multe activitati administrative pe care trebuie sa le rezolvi: taxe, contracte, asigurari de sanatate etc.Freelancing-ul este o optiune viabila pentru persoanele ordonate, care isi pot programa eficient activitatile si pot realiza sarcinile autoimpuse indiferent de factorii externi care ar putea sa le deturneze de la lucru.Asadar, stabileste-ti un program zilnic, creeaza dosare in contul de e-mail pentru a-ti fi mai usor sa rezolvi lucrurile in ordinea prioritatii, foloseste un calendar pentru a respecta toate termenele limita, raspunde rapid la apelurile telefonice si la mesaje, iar succesul nu va intarzia sa apara.Sursa foto: kudla/ Shutterstock