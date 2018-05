Munceste mai mult, castiga mai mult, traieste mai bine

Fericirea fiecăruia dintre noi nu depinde în mod invariabil de nivelul de câștig, ci de modul în care muncim și de plăcerea cu care prestăm activitatea care ne oferă un venit regulat în fiecare luna. Cei care sunt cumpătați și educați financiar, care și-au însușit un comportament financiar axat pe economisire știu că și atunci când împrumuți 4000 de euro (), atât timp cât ești responsabil în modul de a face un credit, vei fi fericit cu alegerea făcută. De aceea, chiar și atunci când muncești mai mult (pe lângă activitatea prestată în mod regulat, în cadrul unui program de 8 ore, mai optezi pentru o activitatea suplimentară, care fie se încadrează în cele de tip part-time, fie este o formă de câștig bazată pe activități de freelancing), atât timp cât o faci cu plăcere și cu un scop bine definit, te vei bucura de o viață mai bună!Investind în tine și-n aptitudinile tale, vei investi într-un viitor personal mai bun, pentru că în momentul în care ai avansat din punct de vedere profesional, șansele de a obține un câștig mai mare sunt foarte ridicate. Este cât se poate de clar, că pe lângă plăcerea muncii prestate și dezvoltarea abilităților profesionale, o persoană care știe să se evalueze în mod corect va reuși să aibă parte de o situație financiară mult mai bună. Aceasta știe cum să-și seteze așteptările și cum să ajungă la un nivel de economisire și de bunăstare financiară mai ridicat; de altfel, o astfel de persoană știe și cum să se comporte în cazul în care aplică pentru un împrumut fără dobândă prin sms (), pentru că are capacitatea de a gestiona totul în cel mai bun mod posibil.De aceea, o persoană care muncește într-un mediu plăcut va fi capabilă să își extindă fără probleme numărul de ore lucrate, acest lucru permițându-i să lucreze mult mai concis chiar și-n alte domenii conexe cu cel în care este încadrată. Depinde foarte mult de educația financiară a fiecăruia, pentru că o persoană care câștigă mai mult, atât timp cât nu are un comportament financiar adecvat, nu o să poată ajunge la un nivel de economisire prea ridicat. Dimpotrivă, cel care știe cum să facă economii, în momentul în care beneficiază de un plus financiar, nu-și va crește nivelul de cheltuieli, ci pe cel de economii, pentru că deja s-a obișnuit cu un anumit stil de viață care este orientat către economisire.În acest fel va reuși să acumuleze o parte mult mai mare din banii câștigați, iar prin fixarea unor obiective precise de economisire, își va construi o existența mult mai bună, bazată pe bunăstare financiară. Astfel de persoane, dacă își mențin nivelul curent de economisire pot ajunge pe termen lung să atingă chiar și independența financiară, ceea ce înseamnă atingerea scopului suprem al fiecărei persoane care are parte de câștiguri lunare. Prin urmare, pentru a reuși în ceea ce v-ați propus, întotdeauna munciți într-o activitate care să vă ofere bucuria muncii, nu doar pe cea a recompensei financiare și asumați-va un comportament financiar corespunzător care să vă permită să faceți economii, indiferent de nivelul de câștiguri!