Plafonarea in plan personal si profesional. Ce poti face pentru a evolua?

Asta pentru ca ne da tuturor senzatii de stabilitate, comoditate, siguranta, insa ne impiedica sa evoluam. Este adevarat ca uneori este indicat sa ramai intr-o zona de confort, insa daca aceasta situatie persista prea mult, riscam sa pierdem potentialul de dezvoltare, sa ratam oportunitati.Avem nevoie de momente de liniste, de stabilitate, in care sa ne incarcam bateriile, sa adunam energie, dar este bine sa spargem aceste etape cu momente de actiune, cu schimbari.La job ne dorim sa obtinem un post bun, un salariu mai mare, recunoastere, in plan personal ne dorim apreciere, liniste in familie, poate sa calatorim sau sa ne dezvoltam aptitudinile, sa dam frau liber unui talent. Iata 4 pasi pentru a evita plafonarea:Pentru a iesi din zona de confort in plan profesional, trebuie sa inveti sa accepti noi provocari la locul de munca. Chiar daca te indoiesti uneori de capacitatile tale, este foarte important sa crezi in tine, sa incerci, sa faci efortul de a-ti depasi limitele.Trebuie doar sa iti acorzi o sansa. Chiar daca ceea ce faci in prezent te multumeste, nu este indicat sa ramai pe loc. Ramai constient de temeri, dar lupta pentru ceea ce iti doresti. Nimeni nu o va face in locul tau!Pentru unii dintre noi nu este suficient sa ne implicam intr-un proiect nou pentru a simti ca evoluam. Uneori este nevoie de schimbari radicale. Una dintre variante este reconversia profesionala. Atunci cand apar oboseala si rutina, cand simti nevoia de ceva nou,In multe cazuri este nevoie de unele ajustari si de pregatire suplimentara. Spre exemplu, te poti inscrie la un program de training, poti face noi cursuri de pregatire/calificare pentru un domeniu diferit.