Planuri antreprenoriale in fashion? Iata principalele variante!

Tot mai multe persoane caută opțiuni prin care să poată avea independență financiară și în același timp să poată să stăpânească exclusiv modul în care își manageriază timpul, astfel încât să ajungă să petreacă mai multe momente importante alături de familie. În special, considerând că domeniul le este foarte cunoscut și foarte plăcut. Este extrem de important să faci ceea ce îți place, inclusiv în business! Chiar dacă nu există un buget foarte mare, se poate lansa un start-up în lumea modei, nu neapărat în partea de creație și producție (operațiuni ceva mai complicate), ci mai ales în retail.Prima variantă la care se gândesc viitoarele antreprenoare este lansarea unei colecții proprii de haine. Însă este nevoie de cunoștințe și abilități în materie de design vestimentar, precum și capacitate de producție. Să fii designer de fashion este foarte interesant și foarte provocator, dar dacă vrei să ai inclusiv partea de retail poți considera că vei avea două linii diferite de afaceri, cu mulți bani necesari pentru investiții și mai ales foarte mult timp de alocat. În plus, cele mai multe persoane nu se pricep de fapt la partea de creație, deci o astfel de abordare este complicată fără a angaja personal dedicat sau fără a atrage parteneri.Cea mai populară alegere: un magazin de fashion cu îmbrăcăminte, accesorii, poate chiar și încălțăminte. Produsele vor fi cumpărate de la producători / distribuitori români sau din alte state. Este o afacere propriu-zisă de comerț, unde cumperi și apoi vinzi cu adaos comercial, acoperind costurile și lăsând loc și de profit (cel puțin teoretic, dacă lucrurile merg conform planului). Însă în piața actuală de fashion, unde consumatorii preferă mall-urile și brandurile mari de modă în general, este extrem de dificil să dezvolți o afacere proprie de retail. Drept rezultat, putem observa că foarte multe astfel de magazine se închid după ani sau chiar luni, nereușind să atragă clienți suficienți.Rămâne desigur, ceva mai flexibilă și cu costuri mai mici. Totuși, va fi dificil să găsești furnizori de încredere care să îți propună raport calitate / preț foarte bun. Dacă țintești segmentul premium, trebuie să ai ceva aparte. Dacă mergi pe low cost, riscurile sunt enorme. Dacă optezi pentru calea de mijloc, trebuie să găsești produse pe care clienții nu le pot găsi ușor și în alte magazine, ceea ce este la limita imposibilului în mediul online, unde clienții compară ușor produsele între e-shop-uri și unde se vânează mai ales discounturile din magazinele foarte cunoscute...Iată și o altă opțiune antreprenorială de tot mai mare succes: un magazin (offline sau online) de produse second hand sau / și outlet. Este un segment în mare creștere, inclusiv din considerente etice, legate de ecologie, de reutilizarea produselor fashion. Atenție, un astfel de magazin poate fi unul care să nu se dedice celor care vor produse ieftine și atât! Ai putea colabora cu uncare să îți furnizeze produse la costuri corecte, produse de înaltă calitate, care nu arată ca și cum ar mai fi fost utilizate (unele dintre ele au oricum și etichetă). Vei vinde produse aproape unicat, produse inclusiv de la branduri de top, dar la prețuri mai mult decât decente. Lumea second hand poate fi o variantă câștigătoare în business-ul de fashion, trebuie doar să analizezi bine piața și să iei decizii înțelepte, fără a căuta să vinzi extra low-cost.