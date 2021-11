Promovare PPC: top 10 tendinte pentru anul 2022

Indiferent daca activezi intr-o agentie, esti freelancer sau conduci un start-up, trebuie sa ramai la curent cu lumea PPC, care evolueaza rapid.Noile tendinte ale anului 2022 se creioneaza deja. E bine sa intelegi ca noile campanii publicitare au nevoie de un suflu modern, de reinventare, intr-un context tot mai provocator si un mediu concurential.Iata 10 tendinte noi pentru anul 2022, ale publicitatii PPC:Impactul economic al Inteligentei Artificiale (AI) va schimba cu siguranta natura si eficacitatea campaniilor PPC in urmatorii ani. Expertii se asteapta ca AI sa sprijine economia sa ajunga la 15,7 trilioane de dolari pana in 2030, stimuland campaniile PPC in urmatoarele moduri:- Ajuta optimizarea cuvintelor cheie si a anunturilor dupa un anumit eveniment, cum ar fi costurile pe click, care vor scadea sub un anumit nivel- Determina performanta anunturilor in ceea ce priveste scorurile de calitate- Analizeaza sumele licitate, susceptibile de a obtine trafic maxim- Prezice CTR (rata de clic) pentru anunturile viitoare, imbunatatind campaniile PPC viitoareAceasta tendinta prinde deja contur, iar orice agentie de marketing trebuie sa fie pregatita de noutati.Tehnologia AI te poate ajuta sa automatizezi sumele licitate, sa optimizezi campaniile publicitare pentru cuvintele cheie long tail si sa furnizezi date de diagnosticare pentru cuvintele cheie active.Conceptul de automatizare a marketingului ajunge rapid din urma publicitatea PPC si va fi un fenomen major in 2022 si in anii urmatori. Automatizarea PPC nu este chiar un lucru nou, dar va juca un rol mai important in 2022. Acest aspect va fi evident la testarea anunturilor, = utila in identificarea si eliminarea anunturilor ineficiente, stabilirea celor mai percutante anunturi prin utilizarea statisticilor, si determinarea celui mai bun call to action.Aceasta platforma de socializare cu cea mai rapida crestere ofera specialistilor de marketing o oportunitate uimitoare de a-si implica publicul pe tot parcursul zilei prin reclame video de efect. Tik Tok a intrat, de asemenea, in parteneriat cu Shopify pentru a ajuta agentiile media sa faca publicitate mai usor pe platforma. Cu peste 800 de milioane de utilizatori activi raspanditi pe tot globul, Tik Tok va urca pe scena ca vedeta in 2022 si mai departe, distingandu-se ca dintre cele mai bune platforme pentru campanii publicitare PPC.In viitor, campaniile PPC de succes vor cere de la o agentie pay per click sa-si inteleaga mai bine publicul si sa se concentreze mai mult pe experienta cumparatorului decat pe orice altceva. In curand, va trebui sa privesti imaginea de ansamblu si sa elaborezi o strategie pentru campaniile PPC, in functie de publicul tau.2022 aduce multa diversificare in marketingul PPC. Acesta este rezultatul celor mai recente politici Google care urmaresc sa reduca urmarirea vizitatorilor web, refuzand agentilor de marketing datele esentiale de care au nevoie pentru a proiecta si a transmite reclame utile clientilor potentiali.Aceasta ar insemna ca trebuie sa diversifici platformele de marketing catre alte motoare de cautare. De asemenea, este posibil sa fie nevoie sa folosesti diferite mijloace media pentru a ajunge la mai multi clienti in anul care urmeaza.Daca vrei sa lansezi campanii PPC de succes in 2022 ar trebui sa iei in serios platformele mobile. Specialistii estimeaza ca circa 70 % din afisarile de cautare platite apar pe dispozitivele mobile. Majoritatea oamenilor acceseaza internetul de pe dispozitivele lor mobile, un indiciu clar ca marketingul bazat pe. PPC din 2022 ar trebui adaptat pentru aceste platforme.Una dintre tendintele de urmarit in 2022 este adoptarea din ce in ce mai mare a licitatiei inteligente. Cu ajutorul invatarii automate, licitarea inteligenta iti optimizeaza anunturile si imbunatateste ratele de conversie.Pe masura ce televizorul smart isi gaseste drumul catre toate locuintele, acesta castiga rapid teren ca ecran preferat pentru vizionarea videoclipurilor YouTube. De fapt, oamenii urmaresc YouTube pe ecranul televizorului timp de peste 250 de milioane de ore pe zi, transformand ecranul smart TV intr-un teren fertil pentru campaniile PPC.Aproximativ 50% dintre consumatori vor apela la cautari vocale in 2022. Cautarea vocala este disponibila pe majoritatea dispozitivelor, dar functioneaza bine mai ales pe dispozitivele mobile. Utilizatorii folosesc un limbaj mai natural atunci cand apeleaza la cautarea vocala, astfel incat cuvintele cheie cu coada scurta ar putea sa nu fie atat de benefice. Majoritatea interogarilor de cautare vocala incep cu cuvinte cheie orientate spre intrebari.Nu este un secret pentru nimeni ca din ce in ce mai multi oameni petrec timp in realitatea virtuala, iar acest aspect deschide noi frontiere pentru campaniile PPC. Utilizatorii de realitate virtuala pot incerca produsul in spatiul virtual inainte de a-l putea achizitiona.In concluzie, pentru a construi campanii PPC de succes in 2022, merita sa urmezi tendintele si influentele care vor prinde avant in anul care urmeaza.