Solicitarea de fonduri europene! Primii pasi pentru consolidarea afacerii tale

Fondurile nerambursabile pot fi publice (din bugetul de stat sau din fonduri europene) si private (alocari financiare din partea companiilor sau a altor entitati private). Indiferent pentru ce tip de fonduri nerambursabile optezi, toate ofera posibilitatea dezvoltarii unor proiecte vechi sau demararea ori dezvoltarea de activitati antreprenoriale.Fiecare dintre aceste fonduri se acorda unui anumit program care vizeaza dezvoltarea unuia sau mai multor sectoare. De exemplu, cei care pot accesa fonduri europene sunt: ONG-uri, persoane fizice care doresc sa faca primii pasi in antreprenoriat sau companii care doresc sa se dezvolte.Fondurile nerambursabile sunt acordate companiilor, proiectelor europene, ONG-urilor sau antreprenorilor, in functie de strategiile pe termen mediu si lung pe care acestia le au. Cele mai multe fonduri europene se duc insa catre sectoare care incurajeaza antreprenoriatul, dar si catre organizatii care au ca scop protectia mediului, incluziunea sociala, ocuparea pe piata a fortei de munca, dezvoltarea capitalului uman, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea regionala, dezvoltarea rurala prin agricultura sau activitati nonagricole, etc.Cand aplici pentru fonduri nerambursabile, fie ca este vorba despre fonduri europene sau nu, importanta este strategia de afacere pe care o prezinti pentru proiectul pentru care aplici, dar si obiectivele finantatorului.Prin urmare, accesarea fondurilor europene trebuie sa corespunda unei nevoi reale a organizatiei sau antreprenorului care le socicita. O capcana in care multe persoane cad, in momentul aplicarii, este tendinta de a exagera in ceea ce priveste prioritatile financiare. Astfel, daca in momentul aplicarii supraestimezi bugetul, cel mai probabil cererea de aplicare va fi respinsa.Solicitarea fondurilor se face prin intocmirea si transmiterea unei cereri de finantare. Insa de la depunerea cererii de finantare si pana la aprobarea finantarii propriu-zise, exista cateva etape care pot determina daca cererea iti va fi aprobata sau nu. Printre acestea se numara: evaluarea cererii, verificarea completarii corecte a informatiilor, cererea de clarificari (daca este cazul) si obligativitatea aplicantului de a oferi raspuns in termenul stabilit, notificarea solicitantului cu privire la aprobarea proiectului si, in cele din urma, elaborarea contractului sau deciziei de finantare.Daca doresti sa afli mai multe informatii despre accesarea fondurilor nerambursabile, platforma elearning4you.ro iti ofera posibilitatea de a te inscrie la cursuri de specialitate, care sa te indrume sa faci primii pasi in lumea finantelor. Avantajul este ca poti participa la cursuri din confortul casei tale, la orice ora din zi si din noapte, deoarece acestea sunt online, sub forma de video. In plus, ai posibilitatea de a face parte dintr-o comunitate interesata de aprofundarea educatiei financiare si de a afla din timp cand poti trimite cererile de finantare pentru obtinerea de fonduri europene. Mai mult decat atat, dupa absolvirea cursurilor vei beneficia de consultanta online gratuita timp de 30 de minute pentru a-ti lamuri orice neclaritati privind accesarea fondurilor nerambursabile. Consultanta are loc pe baza de programare.